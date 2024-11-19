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أعلى وسام ملكي بريطاني للملك عبدالله الثاني

11/19/2024 3:00:05 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني
- أعلنت السفارة البريطانية في الأردن، عن منح الملك تشارلز الثالث أعلى وسام ملكي فيكتوري للملك عبدالله الثاني.

وقال السفير البريطاني في عمّان، إن الوسام الملكي الفيكتوري يقدمه شخصياً الملك تشارلز الثالث.

يأتي هذا الوسام الاستثنائي تكريماً لجلالة الملك عبد الله الثاني بمناسبة الاحتفال بعام يوبيله الفضي.


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