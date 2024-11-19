أعلى وسام ملكي بريطاني للملك عبدالله الثاني

أعلى وسام ملكي بريطاني للملك عبدالله الثاني
التاريخ
11/19/2024 3:00:05 PM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني
- أعلنت السفارة البريطانية في الأردن، عن منح الملك تشارلز الثالث أعلى وسام ملكي فيكتوري للملك عبدالله الثاني.
وقال السفير البريطاني في عمّان، إن الوسام الملكي الفيكتوري يقدمه شخصياً الملك تشارلز الثالث.
يأتي هذا الوسام الاستثنائي تكريماً لجلالة الملك عبد الله الثاني بمناسبة الاحتفال بعام يوبيله الفضي.
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