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رئيس مجلس الوزراء بالإنابة: علاقات متينة ومتجذرة تجمع دولة الكويت وسلطنة عمان

11/19/2024 2:42:41 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 19 - 11 (كونا) -- قال رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح اليوم الثلاثاء إن دولة الكويت وسلطنة عمان تجمعهما أواصر الأخوة والمصير المشترك واصفا العلاقة بين القيادتين والشعبين الشقيقين بالمتينة والمتجذرة.
جاء ذلك في تصريح أدلى به الشيخ فهد اليوسف للصحفيين على هامش الحفل الذي أقامته سفارة عمان لدى دولة الكويت بمناسبة الذكرى الـ54 للعيد الوطني للسلطنة وشهد حضور عدد من كبار المسؤولين ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى البلاد.
وأعرب الشيخ فهد اليوسف عن خالص التهنئة لسلطنة عمان حكومة وشعبا بهذه المناسبة متمنيا لها المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة السلطان هيثم بن طارق - سلطان سلطنة عمان الشقيقة لافتا إلى أن السلطنة تحظى بمكانة خاصة لدى كل مواطن كويتي.
وردا على سؤال حول الاستعدادات بشأن استضافة دولة الكويت مؤتمر القمة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ45 المزمع عقده في الأول من شهر ديسمبر المقبل أكد الشيخ فهد اليوسف أن دولة الكويت على أهبة الاستعداد لاستضافة القمة مبينا أن "التجهيزات باتت الآن واضحة للأعين".
من جانبه قال سفير سلطنة عمان لدى البلاد الدكتور صالح الخروصي في كلمة خلال الحفل إن العلاقات ما بين دولة الكويت والسلطنة تزداد رسوخا وتطورا عاما بعد آخر وقد تكللت هذا العام بلقاءات سامية كريمة من قيادتي البلدين إضافة إلى أعمال الدورة العاشرة للجنة العمانية الكويتية المشتركة التي عقدت في أكتوبر الماضي.
وأضاف السفير الخروصي أن هذه اللقاءات والزيارات شهدت توقيع مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية في مجالات متعددة كما انطلق هذا العام المشروع الاقتصادي المشترك بين البلدين والمتمثل في مصفاة الدقم وهو مشروع استراتيجي اقتصادي يخدم البلدين لافتا إلى ارتفاع معدل التبادل التجاري المشترك هذا العام إلى أكثر من 4 مليارات دولار. (النهاية)

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