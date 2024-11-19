رئيس مجلس الوزراء بالإنابة: علاقات متينة ومتجذرة تجمع دولة الكويت وسلطنة عمان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 19 - 11 (كونا) -- قال رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح اليوم الثلاثاء إن دولة الكويت وسلطنة عمان تجمعهما أواصر الأخوة والمصير المشترك واصفا العلاقة بين القيادتين والشعبين الشقيقين بالمتينة والمتجذرة.
جاء ذلك في تصريح أدلى به الشيخ فهد اليوسف للصحفيين على هامش الحفل الذي أقامته سفارة عمان لدى دولة الكويت بمناسبة الذكرى الـ54 للعيد الوطني للسلطنة وشهد حضور عدد من كبار المسؤولين ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى البلاد.
وأعرب الشيخ فهد اليوسف عن خالص التهنئة لسلطنة عمان حكومة وشعبا بهذه المناسبة متمنيا لها المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة السلطان هيثم بن طارق - سلطان سلطنة عمان الشقيقة لافتا إلى أن السلطنة تحظى بمكانة خاصة لدى كل مواطن كويتي.
وردا على سؤال حول الاستعدادات بشأن استضافة دولة الكويت مؤتمر القمة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ45 المزمع عقده في الأول من شهر ديسمبر المقبل أكد الشيخ فهد اليوسف أن دولة الكويت على أهبة الاستعداد لاستضافة القمة مبينا أن "التجهيزات باتت الآن واضحة للأعين".
من جانبه قال سفير سلطنة عمان لدى البلاد الدكتور صالح الخروصي في كلمة خلال الحفل إن العلاقات ما بين دولة الكويت والسلطنة تزداد رسوخا وتطورا عاما بعد آخر وقد تكللت هذا العام بلقاءات سامية كريمة من قيادتي البلدين إضافة إلى أعمال الدورة العاشرة للجنة العمانية الكويتية المشتركة التي عقدت في أكتوبر الماضي.
وأضاف السفير الخروصي أن هذه اللقاءات والزيارات شهدت توقيع مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية في مجالات متعددة كما انطلق هذا العام المشروع الاقتصادي المشترك بين البلدين والمتمثل في مصفاة الدقم وهو مشروع استراتيجي اقتصادي يخدم البلدين لافتا إلى ارتفاع معدل التبادل التجاري المشترك هذا العام إلى أكثر من 4 مليارات دولار. (النهاية)
ع ع
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