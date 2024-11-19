المنتخب العماني يخسر أمام نظيره العراقي بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
مسقط - 19 - 11 (كونا) -- خسر المنتخب العماني لكرة القدم
اليوم الثلاثاء أمام نظيره العراقي بهدف نظيف ضمن الجولة السادسة للمجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.
وجاءت المباراة التي أقيمت على مجمع السلطان قابوس الرياضي
بالعاصمة مسقط قوية ومتكافئة بين الفريقين حيث حاول كلا الطرفين فرض سيطرتهما منذ البداية في مسعى لتسجيل هدف مبكر يعزز من فرصهما في خطف النقاط الثلاث.
وسجل المنتخب العراقي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 36 من الشوط الأول عبر لاعبه يوسف الأمين ليمنح أسود الرافدين فوزا ثمينا في مباراة
تعد مفترق طرق في مشوار التصفيات.
وكان منتخب
عمان قد دخل هذه المباراة منتشيا بفوزه في الجولة الخامسة على منتخب فلسطين بهدف وحيد فيما حظي المنتخب العراقي في مباراته السابقة بالتعادل السلبي مع منتخب الأردن على ملعب البصرة الدولي.
ويعد هذا الانتصار دفعة قوية للمنتخب العراقي في طريقه نحو المنافسة على بطاقة التأهل بينما تزيد الخسارة من تعقيد مهمة المنتخب العماني في الجولات القادمة. (النهاية)
ن ف ع / ح م ف
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