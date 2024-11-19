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المنتخب العماني يخسر أمام نظيره العراقي بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026

11/19/2024 2:42:36 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مسقط - 19 - 11 (كونا) -- خسر المنتخب العماني لكرة القدم اليوم الثلاثاء أمام نظيره العراقي بهدف نظيف ضمن الجولة السادسة للمجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.
وجاءت المباراة التي أقيمت على مجمع السلطان قابوس الرياضي بالعاصمة مسقط قوية ومتكافئة بين الفريقين حيث حاول كلا الطرفين فرض سيطرتهما منذ البداية في مسعى لتسجيل هدف مبكر يعزز من فرصهما في خطف النقاط الثلاث.
وسجل المنتخب العراقي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 36 من الشوط الأول عبر لاعبه يوسف الأمين ليمنح أسود الرافدين فوزا ثمينا في مباراة تعد مفترق طرق في مشوار التصفيات.
وكان منتخب عمان قد دخل هذه المباراة منتشيا بفوزه في الجولة الخامسة على منتخب فلسطين بهدف وحيد فيما حظي المنتخب العراقي في مباراته السابقة بالتعادل السلبي مع منتخب الأردن على ملعب البصرة الدولي.
ويعد هذا الانتصار دفعة قوية للمنتخب العراقي في طريقه نحو المنافسة على بطاقة التأهل بينما تزيد الخسارة من تعقيد مهمة المنتخب العماني في الجولات القادمة. (النهاية)

ن ف ع / ح م ف




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