Endace تنشئ مقرها الإقليمي للشرق الأوسط في المملكة العربية السعودية

MENAFN - AETOSWire) BUSINESS WIRE -- أعلنت شركة Endace ، الرائدة عالميًا في مجال رصد حزم البيانات والتصدي لها، عن تأسيس شركة جديدة في المملكة العربية السعودية لمواصلة جهود توسُّعها في منطقة الشرق الأوسط، ما يبرهن على التزام Endace بتعزيز وجودها وأعمالها في المنطقة.

بعد نجاح Endace في تنفيذ عدد من البنية التحتية الضخمة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، تعمل الشركة على توسيع نطاق مشروعاتها في المنطقة من خلال إنشاء مقر إقليمي جديد للشرق الأوسط - Endace Arabia LLC - ويقع في الرياض، المملكة العربية السعودية. وستبادر Endace بتشكيل فريق محلي لمساعدة العملاء في الشرق الأوسط على تأمين شبكاتهم المهمة من خلال الاستفادة من تقنية رصد الحزم الدائم التشغيل من Endace.

قال Stuart Wilson، الرئيس التنفيذي لشركة Endace: "إن هذا سوق مهم للغاية. ولقد تم نشر منتجات Endace في شبكات عالية الأهمية من قبل في جميع أنحاء العالم لتأمين البنية التحتية الحيوية ضد الهجمات الإلكترونية. ومن خلال شراكتنا الوثيقة مع StarLink، فإننا نكتشف فرص نمو قوية لقدرات Endace في الدفاع وأعمال الحكومات والبنى التحتية الحيوية والمؤسسات في أنحاء منطقة الشرق الأوسط كافة.

ومما يشجعنا أننا لمسنا كيف أن المنظمات في الشرق الأوسط تدرك الأهمية الحاسمة للأمن الإلكتروني، وتعطي الأولوية للاستثمارات لتنفيذ أسس الدفاع الإلكتروني القوي للبنية التحتية الحيوية." وأضاف Wilson قائلاً: "ولا تكتفي هذه المنظمات بالاعتماد على أفضل الممارسات العالمية فحسب، بل إنها ترسي أسسها بأنفسها في الكثير من الحالات. لقد أثبتت شركة StarLink أنها شريك رائع في المنطقة، حيث تقدم الخبرة المحلية والنطاق الواسع في الترويج لتبني تقنية Endace.

وقال محمد أبو عقدة، المدير الإقليمي لشركة StarLink في المملكة العربية السعودية: "تتعاون شركة StarLink وشركة Endace بشكل استراتيجي في المملكة العربية السعودية منذ المشروع الأول. ومع إدماج Endace وتوسيع فريقها المحلي، يمكننا أن نتعاون في توفير هذه التكنولوجيا المهمة للدفاع الإلكتروني لمجموعة أوسع بكثير من العملاء في جميع أنحاء المنطقة. ولذا فنحن نتطلع إلى تعاون أوثق وأقوى."

نبذة عن Endace

بفضل رصد حزم البيانات الدائم التشغيل القابل للتوسع والتطوير من Endace ، تتمتع فرق عمليات الشبكات والأمن بالرؤية العميقة التي تحتاج إليها للتحقيق السريع والدقيق في الحوادث مع وجود أدلة جنائية غنية في متناول أيديها، تجمعها من جميع أدواتها. توفر EndaceProbes خدمات رصد حزم البيانات من الدرجة المؤسسية في بيئات السحابة المحلية والعامة والخاصة، مع ميزات البحث السريع والمركزي والوصول بنقرة واحدة إلى بيانات pcap الكاملة من الحلول الرائدة في مجالي الأمن والأداء (بما في ذلك Palo Alto Networks، وFortinet، وCisco، وSplunk، وElastic، وغيرها الكثير). يمكنك تحليل حركة المرور على الشبك باستخدام وحدة تحكم واحدة وموحَّدة عبر كل البنى الأساسية للسحابة المحلية أو الخاصة أو العامة للحصول على رؤية سحابية هجينة كاملة.

بادِر بالتصدي لكل حزمة بيانات، واكشف كل التهديدات.

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