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الجلوس تهديد صامت للقلب

11/19/2024 2:32:23 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت دراسة جديدة، أجراها باحثون في مستشفى ((ماساتشوستس)) في جامعة هارفارد، أن السلوك المستقر فترات طويلة يشكل عامل خطر كبيرا للإصابة بأمراض القلب، حتى بالنسبة لأولئك الذين يمارسون الرياضة بانتظام.
وتسلط نتائج الدراسة الضوء على الأهمية الحاسمة لتقليل وقت الجلوس، لمنع فشل القلب، والوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.
وقد حللت الدراسة، التي قادها الدكتور إيزيماماكا أجوفو، دكتور أمراض القلب، بيانات من 89530 مشاركًا في بنك المملكة المتحدة الحيوي، بعدما ارتدى المشاركون أجهزة تتبع النشاط أسبوعا، مما سمح للباحثين بقياس وقت الخمول، وارتباطه بأربع نتائج قلبية وعائية رئيسية: الرجفان الأذيني، والنوبات القلبية، وفشل القلب، والوفاة القلبية الوعائية.
وباستخدام خوارزمية التعلم الآلي، صنف الفريق السلوك المستقر، الذي تم تعريفه بأنه أنشطة منخفضة الطاقة في أثناء الجلوس أو الاستلقاء (باستثناء النوم)، ووجدوا أن الأفراد الذين جلسوا لأكثر من 10.6 ساعة يوميًا كانوا أكثر عرضة بـ40-60 % للإصابة بقصور القلب، والوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية مقارنة بمن جلسوا أقل.

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