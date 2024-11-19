الجلوس تهديد صامت للقلب

(MENAFN
- Al Watan)
كشفت دراسة جديدة، أجراها باحثون في مستشفى
((ماساتشوستس)) في جامعة
هارفارد، أن السلوك المستقر فترات طويلة يشكل عامل خطر كبيرا للإصابة بأمراض القلب، حتى بالنسبة لأولئك الذين يمارسون الرياضة بانتظام.
وتسلط نتائج الدراسة الضوء على الأهمية الحاسمة لتقليل وقت الجلوس، لمنع فشل القلب، والوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.
وقد حللت الدراسة، التي قادها الدكتور إيزيماماكا أجوفو، دكتور أمراض القلب، بيانات من 89530 مشاركًا في بنك المملكة المتحدة الحيوي، بعدما ارتدى المشاركون أجهزة تتبع النشاط أسبوعا، مما سمح للباحثين بقياس وقت الخمول، وارتباطه بأربع نتائج قلبية وعائية رئيسية: الرجفان الأذيني، والنوبات القلبية، وفشل القلب، والوفاة القلبية الوعائية.
وباستخدام خوارزمية التعلم الآلي، صنف الفريق السلوك المستقر، الذي تم تعريفه بأنه أنشطة منخفضة الطاقة في أثناء الجلوس أو الاستلقاء (باستثناء النوم)، ووجدوا أن الأفراد الذين جلسوا لأكثر من 10.6 ساعة يوميًا كانوا أكثر عرضة بـ40-60 % للإصابة بقصور القلب، والوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية مقارنة بمن جلسوا أقل.
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