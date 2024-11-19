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إقفال طرح نوفمبر من الصكوك المحلية بـ3.4 مليارات ريال

11/19/2024 2:32:22 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن المركز الوطني لإدارة الدين عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر نوفمبر 2024م , ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي، حيث تم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 3.415 مليارات ريال سعودي.
وبحسب البيان الصادر من المركز , فقد قسمت الإصدارات إلى خمس شرائح، بلغ حجم الشريحة الأولى 2.524 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2029م، وبلغت الشريحة الثانية 434 مليون ريال سعودي لصكوك تستحق في عام 2031م، وبلغت الشريحة الثالثة 137 مليون ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2034م ، وبلغت الشريحة الرابعة 10 ملايين ريال سعودي لصكوك تستحق في عام 2036م ، وبلغت الشريحة الخامسة 310 ملايين ريال سعودي لصكوك تستحق في عام 2039م.

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