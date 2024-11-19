قرهّ إنرجى تتوسع فى 3 أسواق جديدة خلال العام المقبل - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تعتزم شركة قرّه إنرجى، العاملة فى المقاولات وكفاءة الطاقة والتوريدات وإدارة المرافق، التوسع فى السعودية والعراق والجزائر خلال العام المقبل، حسبما قال حازم الدسوقى، مهندس المبيعات الفنية قسم حلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء بالشركة.

وأوضح أن موجة النمو فى البنية التحتية القادمة ستكون سعودية، مما دفع“قرّه” للتوسع هناك، بينما السوق العراقى يشبه السوق المصرى بين الفترة 2016-2020 فى اهتمامه بالبنية التحتية.

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وأضاف الدسوقى، أن الشركة تطمح للتوسع فى الأسواق الأفريقية خلال الفترة المقبلة، وتنوى عقد تعاونات مع هذه الأسواق، خاصة مع نية الحكومة زيادة استثماراتها فى هذه الأسواق.

وتعمل الشركة منذ ما يقرب من 25 عاما وتابعة لشركة“كونس قرة” فى مجال المقاولات، ثم توسعت فى نشاط جديد“التوكيلات الحصرية مع الشركات العالمية، وتعد هى الوكيل المعتمد لشركة ميتسوبيشى فى مولدات الديزل ووحدات الـ“CRAC”- Computer Room Air Conditioner- مكيف غرفة الحاسوب”.

كما تمتلك“قرّه” التوكيل المعتمد لشركة“يورك جونسون كونترول” وجمعية“نيما” الأمريكيتين منذ اكثر من عام، لتقديم مبردات ومكيفات مراكز الاتصالات وغرف الأجهزة والحواسيب، وغرف السيرفرات والتحكم.

ولفت الدسوقى، إلى أن الشركة تستورد أجهزة“ميتسوبيشى” من مصنعها بإيطاليا، وأجهزة“يورك جونسون” من مصنعها فى الإمارات، لكن الشركة ليس لديها النية فى التصنيع حاليا.

وأشار الدسوقى، إلى أن هذه التوكيلات الثلاث وفرت لـ“قرًه” جميع الحلول الممكنة فى قطاع التبريد المركزى، موضحا أن الشركة منفتحة لعقد توكيلات جديدة مع شركات أخرى.

وتوفر“قرّه إنرجى” حلول لزيادة كفاءة الطاقة في مصر لتلبية خدماتها الشاملة وحلولها التقليدية لأنظمة الطاقة الصغيرة والمتوسطة والمتوسطة إلى الكبيرة.

وتهدف إلى زيادة الكفاءة لإعطاء الأولوية لكفاءة النظام وتوفير التكاليف، حيث تتوافق جميع حلولها مع الجهود العالمية للتخفيف من تغير المناخ ودعم المساهمات الوطنية المحددة وطنياً للبلاد

وتعمل على إزالة الكربون و”خفض الانبعاثات الكربونية للمستوى صفر” من خلال تحسين استهلاك الطاقة من المصدر، ويؤدي هذا إلى انخفاض الانبعاثات وزيادة الكفاءة وتوفير التكاليف.

كتبت – منة هانى: