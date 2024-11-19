قرهّ إنرجى تتوسع فى 3 أسواق جديدة خلال العام المقبل - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تعتزم شركة قرّه إنرجى، العاملة فى المقاولات وكفاءة الطاقة والتوريدات وإدارة المرافق، التوسع فى السعودية والعراق والجزائر خلال العام المقبل، حسبما قال حازم الدسوقى، مهندس المبيعات الفنية قسم حلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء بالشركة.
وأوضح أن موجة النمو فى البنية التحتية القادمة ستكون سعودية، مما دفع“قرّه” للتوسع هناك، بينما السوق العراقى يشبه السوق المصرى بين الفترة 2016-2020 فى اهتمامه بالبنية التحتية.
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وأضاف الدسوقى، أن الشركة تطمح للتوسع فى الأسواق الأفريقية خلال الفترة المقبلة، وتنوى عقد تعاونات مع هذه الأسواق، خاصة مع نية الحكومة زيادة استثماراتها فى هذه الأسواق.
وتعمل الشركة منذ ما يقرب من 25 عاما وتابعة لشركة“كونس قرة” فى مجال المقاولات، ثم توسعت فى نشاط جديد“التوكيلات الحصرية مع الشركات العالمية، وتعد هى الوكيل المعتمد لشركة ميتسوبيشى فى مولدات الديزل ووحدات الـ“CRAC”- Computer Room Air Conditioner- مكيف غرفة الحاسوب”.
كما تمتلك“قرّه” التوكيل المعتمد لشركة“يورك جونسون كونترول” وجمعية“نيما” الأمريكيتين منذ اكثر من عام، لتقديم مبردات ومكيفات مراكز الاتصالات وغرف الأجهزة والحواسيب، وغرف السيرفرات والتحكم.
ولفت الدسوقى، إلى أن الشركة تستورد أجهزة“ميتسوبيشى” من مصنعها بإيطاليا، وأجهزة“يورك جونسون” من مصنعها فى الإمارات، لكن الشركة ليس لديها النية فى التصنيع حاليا.
وأشار الدسوقى، إلى أن هذه التوكيلات الثلاث وفرت لـ“قرًه” جميع الحلول الممكنة فى قطاع التبريد المركزى، موضحا أن الشركة منفتحة لعقد توكيلات جديدة مع شركات أخرى.
وتوفر“قرّه إنرجى” حلول لزيادة كفاءة الطاقة في مصر لتلبية خدماتها الشاملة وحلولها التقليدية لأنظمة الطاقة الصغيرة والمتوسطة والمتوسطة إلى الكبيرة.
وتهدف إلى زيادة الكفاءة لإعطاء الأولوية لكفاءة النظام وتوفير التكاليف، حيث تتوافق جميع حلولها مع الجهود العالمية للتخفيف من تغير المناخ ودعم المساهمات الوطنية المحددة وطنياً للبلاد
وتعمل على إزالة الكربون و”خفض الانبعاثات الكربونية للمستوى صفر” من خلال تحسين استهلاك الطاقة من المصدر، ويؤدي هذا إلى انخفاض الانبعاثات وزيادة الكفاءة وتوفير التكاليف.
كتبت – منة هانى:
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