Tuesday, 19 November 2024 10:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


البترول الوطنية: أكثر من 300 بئر سيتم حفرها لتطوير حقل الريشة

11/19/2024 9:22:45 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قال المدير العام لشركة البترول الوطنية محمد الخصاونة، الثلاثاء، إن الشركة تبحث مع الحكومة والشركاء المعنيين لتغيير وتعديل الدراسات والخطط الموجودة حتى تتناسب المخرجات والأرقام الجديدة لكميات الغاز الموجودة في حقل الريشة.

وأشار الخصاونة إلى أن خطة الشركة للأعوام 2024-2029 تتضمن حفر 70 بئرا، 26 منها ضمن المناطق التطويرية، لإنتاج 150 مليون قدم مكعب في اليوم الواحد في عام 2029، بدلاً من 45 مليون قدم مكعب يتم إنتاجها اليوم، فيما تعتبر بقية الآبار استكشافية لأن منطقة الدراسة كانت تغطي 3400 كيلومترا.

وبين الخصاونة أن غالبية الآبار التي سيتم حفرها ستتجاوز 300 بئر خلال فترة التطوير وصولا إلى الإنتاج المستهدف.

MENAFN19112024000151011027ID1108902304

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث