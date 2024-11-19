تجديد تعيين الحنطي رئيساً لجامعة الحسين التقنية

(MENAFN
- Khaberni) خبرني -
قرر مجلس التعليم
العالي في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء الموافق 19-11-2024
برئاسة وزير
التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عزمي محافظة، وبناءً على تنسيب مجلس أمناء جامعة
الحسين التقنية الموافقة على تجديد تعيين الأستاذ الدكتور إسماعيل
صالح إسماعيل الحنطي رئيساً لجامعة الحسين التقنية
لمدة أربع سنوات اعتباراً من تاريخ 16-12-2024.
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