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تجديد تعيين الحنطي رئيساً لجامعة الحسين التقنية

11/19/2024 9:22:44 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني -
قرر مجلس التعليم العالي في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء الموافق 19-11-2024
برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عزمي محافظة، وبناءً على تنسيب مجلس أمناء جامعة الحسين التقنية الموافقة على تجديد تعيين الأستاذ الدكتور إسماعيل
صالح إسماعيل الحنطي رئيساً لجامعة الحسين التقنية
لمدة أربع سنوات اعتباراً من تاريخ 16-12-2024.

MENAFN19112024000151011027ID1108902303

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