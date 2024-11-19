الإحصاء يحصد جائزة أفضل قصة عن غزة

MENAFN - Palestine News ) ميديلين / PNN - حصد الجهاز المركزي للإحصاء جائزة، أفضل عرض لخريطة قصصية في مسابقة المنتدى العالمي الخامس للبيانات (UNWDF 2024)، والذي أقيم في ميديلين- كولومبيا، خلال الفترة 12 – 16 من الشهر الجاري، وذلك عن خريطته القصصية المعنونة: "تأثير الحرب على الصحة والتعليم في قطاع غزة".

وأوضح الإحصاء، أنه تم إعداد هذه القصة بالتعاون مع SDGs Today، وUN SDSN، UNESCWA، إذ تسلط الضوء على التحديات التي يواجهها قطاع غزة في ظل الظروف الراهنة.

ويعكس هذا الإنجاز التزام "الإحصاء" بتقديم معلومات دقيقة وموثوقة، لتسليط الضوء على القضايا الإنسانية الملحة، ما يؤكد أن غزة حاضرة في المنتديات الإحصائية الدولية.

وجاء ذلك خلال مشاركة رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء علا عوض، في أعمال المنتدى العالمي الخامس للأمم المتحدة للبيانات، الذي نظمته هيئة الأمم المتحدة بالشراكة مع الإحصاء الكولومبي.

وأوضحت عوض، أن القصة تستعرض الانقطاع الحاد للخدمات الأساسية في غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، نتيجة الحرب الإسرائيلية، مع التركيز بشكل خاص على تأثير ذلك في قطاعي التعليم والصحة.

وأضافت أن البيانات المعروضة تعكس الأثر المدمر للحرب في حياة المواطنين، إذ تؤكد الإحصائيات تدهور الوضع الصحي وتوقف العملية التعليمية في العديد من المؤسسات، منوهة إلى أن هذا التوثيق الدقيق يسهم في فهم أعمق للمعاناة اليومية التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

وأشارت عوض إلى أنه تم إطلاق مسابقة ArcGIS StoryMaps لهذا العام، بمشاركة حوالي 2500 مشارك، والعديد من الدول، تحت شعار: "مواجهة التغيير: رسم خريطة التقدم نحو مستقبل مستدام"، وذلك لتشجيع المشاركات التي تركز على ظواهر مثل تغير المناخ والتوسع الحضري والتوزيع العادل للموارد وجهود بناء السلام.

وأوضحت أن المسابقة صُممت لإلهام المبدعين والمحافظين والعلماء ورواة القصص من جميع أنحاء العالم، للاستفادة من البيانات الجغرافية في تعزيز أهداف التنمية المستدامة، إذ تسعى إلى رفع الأصوات والخبرات والروايات التي تسلط الضوء على تقاطع أنظمة المعلومات الجغرافية ورواية القصص الهادفة.