الإحصاء يحصد جائزة أفضل قصة عن غزة

(MENAFN
- Palestine News Network
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ميديلين / PNN - حصد الجهاز المركزي للإحصاء جائزة، أفضل عرض لخريطة قصصية في مسابقة المنتدى العالمي الخامس للبيانات (UNWDF 2024)، والذي أقيم في ميديلين- كولومبيا، خلال الفترة 12 – 16 من الشهر الجاري، وذلك عن خريطته القصصية المعنونة: "تأثير الحرب على الصحة والتعليم في قطاع غزة".
وأوضح الإحصاء، أنه تم إعداد هذه القصة بالتعاون مع SDGs Today، وUN SDSN، UNESCWA، إذ تسلط الضوء على التحديات التي يواجهها قطاع غزة في ظل الظروف الراهنة.
ويعكس هذا الإنجاز التزام "الإحصاء" بتقديم معلومات دقيقة وموثوقة، لتسليط الضوء على القضايا الإنسانية الملحة، ما يؤكد أن غزة حاضرة في المنتديات الإحصائية الدولية.
وجاء ذلك خلال مشاركة رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء علا عوض، في أعمال المنتدى العالمي الخامس للأمم المتحدة للبيانات، الذي نظمته هيئة الأمم المتحدة بالشراكة مع الإحصاء الكولومبي.
وأوضحت عوض، أن القصة تستعرض الانقطاع الحاد للخدمات الأساسية في غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، نتيجة الحرب الإسرائيلية، مع التركيز بشكل خاص على تأثير ذلك في قطاعي التعليم والصحة.
وأضافت أن البيانات المعروضة تعكس الأثر المدمر للحرب في حياة المواطنين، إذ تؤكد الإحصائيات تدهور الوضع الصحي وتوقف العملية التعليمية في العديد من المؤسسات، منوهة إلى أن هذا التوثيق الدقيق يسهم في فهم أعمق للمعاناة اليومية التي يعيشها الشعب الفلسطيني.
وأشارت عوض إلى أنه تم إطلاق مسابقة ArcGIS StoryMaps لهذا العام، بمشاركة حوالي 2500 مشارك، والعديد من الدول، تحت شعار: "مواجهة التغيير: رسم خريطة التقدم نحو مستقبل مستدام"، وذلك لتشجيع المشاركات التي تركز على ظواهر مثل تغير المناخ والتوسع الحضري والتوزيع العادل للموارد وجهود بناء السلام.
وأوضحت أن المسابقة صُممت لإلهام المبدعين والمحافظين والعلماء ورواة القصص من جميع أنحاء العالم، للاستفادة من البيانات الجغرافية في تعزيز أهداف التنمية المستدامة، إذ تسعى إلى رفع الأصوات والخبرات والروايات التي تسلط الضوء على تقاطع أنظمة المعلومات الجغرافية ورواية القصص الهادفة.
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