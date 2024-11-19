‫اعتصام مساند للمعتقلين في طولكرم

MENAFN - Palestine News ) طولكرم / PNN - اعتصم ذوو وممثلو المؤسسات الرسمية والشعبية وفصائل العمل الوطني في طولكرم، بمشاركة طلبة كشافة مدرسة ذكور حلمي حنون الأساسية العليا، اليوم الثلاثاء، أمام مكتب الصليب الأحمر دعما وإسنادا للمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ورفع المعتصمون صور المعتقلين، ورددوا الهتافات الوطنية الداعمة لقضيتهم العادلة والمطالبة بتحقيق حريتهم.

وقال مدير مكتب نادي الأسير الفلسطيني في طولكرم إبراهيم النمر، إن المعتقلين يعيشون في ظروف صعبة ومزرية ويفتقدون لأدنى متطلبات الحياة المعيشية داخل المعتقلات، التي زادت وتيرتها بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، ومع ازدياد عدد المعتقلين إلى (11300)، ومنع إدارة سجون الاحتلال من زيارة ذويهم والاطمئنان عليهم، مشيرا إلى ارتفاع عدد الأوامر الإدارية بحق المعتقلين إلى 3300 أمر إداري ما بين جديد وتجديد.

وأضاف أن هناك جرائم يومية تمارسها إدارة سجون الاحتلال بحق المعتقلين بإشراف مباشر من الوزير المتطرف بن غفير وحكومته، في محاولة لقتلهم بشكل تدريجي من خلال منعهم من الطعام والشراب والزيارات والملابس و"الكنتينا" و"الفورة"، وما تبعه من انتشار للأمراض الجلدية التي تنهش أجسادهم، موضحا أن كل معتقل يتم الإفراج عنه بعد انتهاء مدة محكوميته بالكاد يمشي على قدميه، يحتاج إلى شهور من التغذية والعلاج.

وقالت والدة المعتقلة براءة حاتم فقها، التي اعتُقلت منذ ثلاثة أشهر من أمام حاجز طيار، وهي طالبة طب في السنة الرابعة في جامعة القدس، إنه تم حكمها إداريا ستة أشهر، وتقبع في معتقل "الدامون"، بظروف معيشية صعبة تفتقر إلى الطعام والشراب والملابس.

وأضافت أنه لا يوجد أي اتصال معها نهائيا بسبب منع الزيارات، باستثناء زيارة محاميها قبل أسبوعين، الذي اطمأن على صحتها، لكن ظروف المعتقل سيئة وصعبة، مطالبة "الصليب الأحمر" ومؤسسات حقوق الإنسان بالتدخل العاجل لتوفير احتياجات المعتقلات من المأكل والمشرب والملابس والأغطية، خاصة مع حلول فصل الشتاء، والوقوف إلى جانب المعتقلين والمعتقلات والضغط نحو تحسين ظروف اعتقالهم.

وطالبت سماهر بدران خالة المعتقل سلمة بشير بدران من بلدة دير الغصون، الذي اعتُقل في الرابع من أيار/مايو الماضي، الصليب الأحمر والمؤسسات الدولية والحقوقية بالضغط نحو تخفيف معاناة المعتقلين وتوفير متطلباتهم من المأكل والمشرب والملابس الشتوية، وتقديم العلاج والدواء للحالات المرضية مع تفشي الأمراض الجلدية في صفوفهم.

كما طالبت بالضغط نحو الإفراج عن جثامين الشهداء الذين يحتجزهم الاحتلال دون مبرر، ومنهم شقيقا المعتقل بدران وهما أسال بدران الذي استُشهد قبل 6 أشهر، وسيف الله بدران الذي استُشهد قبل 20 عاما، وهما محتجزان لدى الاحتلال.

وأكد منسق فصائل العمل الوطني في طولكرم فيصل سلامة، العمل دائما على تعزيز صمود المعتقلين ونضالهم المشروع ضد الاحتلال، مشددا على مؤسسات حقوق الإنسان والصليب الأحمر والمجتمع الدولي تعمل جاهدة على إدخال المأكل والمشرب والدواء والملابس الشتوية للمعتقلين، الذين يعيشون في ظل العقوبات التي تشنها إدارة سجون الاحتلال وتمنع الأهالي من زيارة أبنائهم.