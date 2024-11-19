أبو هولي يبحث مع المبعوث النرويجي التحديات التي تواجه الأونروا

MENAFN - Palestine News ) جنيف / PNN - بحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، مع المبعوث النرويجي تورن ڤيستا، التحديات التي تواجه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، في ظل الأزمة المالية المتأصلة، والهجمات السياسية التي تتعرض لها من الاحتلال، لتشويه صورتها، ومنع تمويلها، بالإضافة إلى تداعيات القوانين الإسرائيلية على ولايتها، وتقرير "كولونا"، وتوصياتها.

ووضع أبو هولي، فيستا، في صورة آخر المستجدات السياسية التي تشهدها القضية الفلسطينية، وحرب التجويع والإبادة والتهجير التي يشنها الاحتلال على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، علاوة على اعتداءات الاحتلال ومستعمريه في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.

وتطرق إلى تداعيات القوانين الإسرائيلية التي أقرتها الكنيست على ولاية "الأونروا"، وعلى خدماتها التعليمية، والصحية، والإغاثية، التي تشكل شريان الحياة لملايين اللاجئين الفلسطينيين، وعامل استقرار للمنطقة.

كما تطرق إلى جرائم الاحتلال الإسرائيلي وحربه الممنهجة التي تستهدف "الأونروا" في قطاع غزة، والتي أسفرت عن استشهاد 243 موظفاً من موظفيها، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وتدمير 190 منشأة تابعة لها وحرقها، بما فيها مراكز الإيواء التي تستوجب مساءلة إسرائيل ومحاسبتها عليها.

وأشار إلى التحرك الفلسطيني مع المجموعة العربية والإسلامية في الأمم المتحدة لاستصدار قرار بتجميد عضوية إسرائيل في الجمعية العامة إلى حين الالتزام بقرارات الأمم المتحدة واحترام ولاية الأونروا وحماية موظفيها ومنشآتها وحصانتها الدبلوماسية.

وأعرب أبو هولي عن شكره للنرويج على مواقفها الثابتة والداعمة للقضية الفلسطينية التي تهدف إلى إحلال السلام عبر حل الدولتين وقرارات الشرعية والقانون الدولي، وعلى اعترافها رسميا بالدولة الفلسطينية كدولة مستقلة في أيار الماضي.

وأكد أهمية دور النرويج بجميع المحافل الدولية، ومن خلال موقعها كمقرر مجموعة العمل المعنية بتمويل "الأونروا" في الأمم المتحدة في دعمها، وحماية ولايتها، والضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لوقف تنفيذ قوانينها التي تستهدفها في الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة.

وأوضح أن النرويج في عام 2024 قدمت تمويلاً مرناً غير مخصص للأونروا يقدر بـ 36 مليون دولار، مثمناً التزام النرويج بدعم الوكالة سياسيًا وماليًا، وإدانتها ورفضها للتشريعات الإسرائيلية، ولأي محاولة لإلغاء اتفاقية عام 1967 بين إسرائيل والأونروا، أو محاولة عرقلة قدرتها على تنفيذ تفويضها.

وأشار إلى أن النرويج تعد إحدى الدول المانحة الرئيسية القليلة التي لم تعلق تمويلها "للأونروا"، وكان موقفها ثابتاً في تقديم تمويلها، لتمكينها من القيام بمهامها، في ظل أزمة التمويل التي نتجت عن تجميد بعض المانحين تمويلهم في شهر فبراير الماضي، مؤكدا أن النرويج سجلت موقفاً تاريخياً على أثر الرأي الذي قدمته إلى المحكمة الجنائية الدولية الذي يفيد بأن "اتفاقية أوسلو" لا تؤثر في صلاحية النظر في الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني، وأنه يمكن للمحكمة إصدار أوامر اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين.

وطالب النرويج بتوظيف علاقاتها مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة، لحثهم على منع تمرير القوانين الإسرائيلية التي تستهدف "الأونروا"، وحثهم على دعمها ماليا، لسد العجز المالي في ميزانيتها الاعتيادية لعام 2024، وتقديم المانحين الأوروبيين تمويلا مرنا لها.

من جهته، أكد فيستا أن بلاده ستواصل دعم "الأونروا"، طالما لا يوجد حل سياسي لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وأنها ستواصل مع دول الاتحاد الأوربي البحث عن آليات لحماية ولايتها، وحث إسرائيل على منع تنفيذ قوانينها التي تعيق قدرتها على تنفيذ ولايتها، والتي تشكل انتهاكا للقانون الدولي، ولميثاق الأمم المتحدة، وقراراتها، واتفاقية الحصانات والامتيازات لوكالات الأمم المتحدة.

وأكد المسؤولان أن "الأونروا" لا يمكن الاستغناء عنها ولا يوجد بديل لها، ومن الضروري العمل على تمكينها من الاستمرار في تنفيذ ولايتها في مناطق عملياتها الخمس، بما يتماشى مع التفويض الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، ودعم عملها الأساسي والمنقذ للحياة لملايين اللاجئين الفلسطينيين.