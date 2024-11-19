مصدر فلسطيني كبير: نحذر من التعامل أو مساعدة التجار المتورطين والعصابات داخل قطاع غزة وخارجه ونؤكد ملاحقتهم

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - حذر مصدر فلسطيني كبير الجميع من التعامل أو مساعدة التجار المتورطين والعصابات داخل قطاع غزة وخارجه.

وأكد أن الإجراءات ستُتخذ ضد كل من يثبت أنه على علاقة مع تجار وعصابات لقمة العيش، وسيلاحق في كل بقاع الأرض.

وأوضح: أن السلطة الوطنية الفلسطينية بصدد الانتهاء من تجهيز أسماء كل من يتاجر بدماء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المنكوب، ويستغل احتياجاته الإنسانية للثراء والغنى، على حساب رغيف الخبز وقطرة الماء وخيمة الإيواء.

وشدد المصدر الكبير على أن أسماء هؤلاء المتورطين ستكون في قائمة سوداء، وستتم ملاحقتهم، مهما طال الزمن، ومحاسبتهم، ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم، والتعامل معهم بقانون كتجار الدم ولقمة العيش.