بورصة فلسطين: تراجع أرباح الشركات المدرجة 55% في 9 أشهر

MENAFN - Palestine News ) نابلس / PNN - قالت بورصة فلسطين، اليوم الثلاثاء، إن صافي أرباح الشركات المدرجة تراجع بنسبة 55% في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع استمرار عدوان الاحتلال على قطاع غزة، وتداعياته في الضفة.

وأوضحت البورصة، في بيان، أنها تسلمت البيانات المالية عن الأشهر التسعة الأولى من العام لـ 46 شركة من أصل 48 مُدرجة، والتي أظهرت أن هذه الشركات حققت صافي أرباح بلغ نحو 95 مليون دولار، مقارنة بـ 210 ملايين دولار للفترة المماثلة من عام 2023، بانخفاض 55%.

وقال رئيس مجلس إدارة بورصة فلسطين سمير حليلة إن "البورصة استلمت هذه النتائج بعد مرور أكثر من عام على الحرب على قطاع غزة وكل ما هو فلسطيني، وتأثيراتها في عجلة التنمية والاقتصاد الوطني، وما تلاها من تحديات على المستوى المحلي حتى اللحظة".

وأضاف حليلة أن الشركات المدرجة في بورصة فلسطين ما زالت تُظهر صلابة بالرغم من المعيقات كافة، وقدرتها الاستثنائية على التكيف والتزامها الشفاف مع قاعد المستثمرين، على الرغم من التراجع في قيمة الأرباح أو الخسائر المحققة بشكل عام.

وقال إن بورصة فلسطين "تقدّر وتتابع عن كثب جهود الشركات المدرجة الرامية إلى إدارة الأزمة بكفاءة، ومن خلال تواصلها مع المستثمرين والتزامها التام بتعليمات هيئة سوق رأس المال والبورصة، وخاصة فيما يتعلق بالشفافية والإفصاح عبر نظام الإفصاح الإلكتروني.

شكلت الشركات الرابحة نحو 76% من إجمالي عدد الشركات المُفصحة، محققةً أرباحاً بقيمة 133 مليون دولار، بانخفاض 41% مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2023، التي بلغت 226 مليون دولار، في حين تكبدت 11 شركة خسائر بنحو 37 مليون دولار بارتفاع صافي الخسائر بنسبة 130%، إذ بلغت الخسائر المحققة للفترة ذاتها من عام 2023 ما قيمته 16 مليون دولار.

وتصدرت شركة الاتصالات الفلسطينية قائمة الشركات الأكثر ربحاً بأرباح بلغت 44 مليون دولار، وجاءت "موبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات-أوريدو" في المرتبة الثانية بأرباح وصلت إلى 10.4 مليون دولار، تلاها بنك القدس في المركز الثالث بأرباح قدرها 10 ملايين دولار، أما "فلسطين للتنمية والاستثمار-باديكو" فحلت في المرتبة الرابعة محققة أرباحاً عائدة على مساهمي الشركة تقارب 9.5 مليون دولار، فيما احتلت "أركان العقارية" المركز الخامس بأرباح بلغت نحو 7.8 مليون دولار.



