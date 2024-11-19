ستنشر قريبا: قائمة العار بأسماء سماسرة الجوع وعصابات السرقة في غزة

(MENAFN
- Palestine News Network
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غزة /PNN / أكد مصدر فلسطيني كبير أن السلطة الوطنية الفلسطينية بصدد الانتهاء من تجهيز أسماء كل من يتاجر بدماء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المنكوب ويستغل احتياجاته الإنسانية للثراء والغنى على حساب رغيف الخبز وقطرة الماء وخيمة الإيواء.
وأكد المصدر أن أسماء التجار المتورطين والعصابات داخل وخارج قطاع غزة ستكون في قائمة سوداء وسيتم ملاحقتهم مهما طال الزمن، ومحاسبتهم ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم، والتعامل معهم بقانون كتجار الدم ولقمة العيش.
وحذر المصدر الجميع من التعامل أو مساعدة هؤلاء، مؤكداً أن الإجراءات ستتخذ ضد كل من يثبت أنه على علاقة مع تجار وعصابات لقمة العيش، وسيلاحق في كل بقاع الأرض.
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