ستنشر قريبا: قائمة العار بأسماء سماسرة الجوع وعصابات السرقة في غزة

MENAFN - Palestine News ) غزة /PNN / أكد مصدر فلسطيني كبير أن السلطة الوطنية الفلسطينية بصدد الانتهاء من تجهيز أسماء كل من يتاجر بدماء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المنكوب ويستغل احتياجاته الإنسانية للثراء والغنى على حساب رغيف الخبز وقطرة الماء وخيمة الإيواء.

وأكد المصدر أن أسماء التجار المتورطين والعصابات داخل وخارج قطاع غزة ستكون في قائمة سوداء وسيتم ملاحقتهم مهما طال الزمن، ومحاسبتهم ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم، والتعامل معهم بقانون كتجار الدم ولقمة العيش.

وحذر المصدر الجميع من التعامل أو مساعدة هؤلاء، مؤكداً أن الإجراءات ستتخذ ضد كل من يثبت أنه على علاقة مع تجار وعصابات لقمة العيش، وسيلاحق في كل بقاع الأرض.