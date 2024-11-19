جارتنر: 10 توجهات استراتيجية في مجال التكنولوجيا لعام 2025

MENAFN - Asdaf News) أصدرت شركة جارتنر اليوم قائمتها لأول 10 توجهات استراتيجية في مجال التكنولوجيا والتي يتوجب على المؤسسات استطلاعها في عام 2025. واستعرض المحللون نتائجهم خلال مؤتمر جارتنر للرؤساء التنفيذيين لشؤون المعلومات والتنفيذيين في قطاع المعلومات الذي تنعقد فعالياته حتى يوم الخميس.

وقال جين ألفاريز ، نائب الرئيس لشؤون التحليلات لدى جارتنر:“تشمل أهم التوجهات الاستراتيجية في قطاع التكنولوجيا لهذا العام المتطلبات والمخاطر المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، والحدود الجديدة للحوسبة، والتناغم ما بين العنصر البشري والآلة. ومن شأن هذه التوجهات أن تساعد قادة تكنولوجيا المعلومات على رسم معالم مستقبل مؤسساتهم بواسطة الابتكار المسؤول والأخلاقي”.

وشملت أول 10 توجهات استراتيجية في قطاع التكنولوجيا لعام 2025 ما يلي:

الذكاء الاصطناعي الوكيل

تقوم أنظمة الذكاء الاصطناعي الوكيل وبصورة مستقلة بالتخطيط واتخاذ خطوات عملية من أجل تحقيق الأهداف المحددة من قبل المستخدم. ويقدم الذكاء الاصطناعي الوكيل وعوداً بقوة عاملة افتراضية قادرة على التقليل من أعباء العمل البشري وتعزيزه. وتتوقع جارتنر أن يتم اتخاذ نحو 15% على الأقل من قرارات الأعمال اليومية بصورة مستقلة من قبل ذكاء اصطناعي وكيل وذلك بحلول عام 2028، مقارنة بنسبة 0% في عام 2024. وستسهم قدرات هذه التكنولوجيا والمستندة إلى تحقيق الأهداف في تقديم أنظمة برمجيات أكثر قابلية للتكيف وقادرة على إتمام مجموعة متنوعة من المهام.

ويتمتع الذكاء الاصطناعي الوكيل بالقدرة على تحقيق رغبة الرؤساء التنفيذيين لشؤون تكنولوجيا المعلومات بزيادة الإنتاجية في جميع أرجاء المؤسسة. ويسهم هذا الحافز في دفع المؤسسات والمزودين إلى استطلاع وابتكار وترسيخ التكنولوجيا والممارسات المطلوبة لتقديم هذا النوع من الوكالة بطريقة مُحكمة وآمنة وموثوقة.

منصات حوكمة الذكاء الاصطناعي

تعتبر منصات حوكمة الذكاء الاصطناعي جزءاً من إطار عمل جارتنر الذي يجري تطويره لإدارة الثقة والمخاطر والأمن الخاص بالذكاء الاصطناعي (TRiSM)، والذي يمكّن المؤسسات من إدارة الأداء القانوني والأخلاقي والتشغيلي لأنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. وتتمتع حلول التكنولوجيا هذه بالقدرة على إنشاء وإدارة وتنفيذ سياسات الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، إلى جانب شرح كيفية عمل أنظمة الذكاء الاصطناعي، وضمان الشفافية لبناء الثقة وتعزيز المساءلة.

وتتوقع جارتنر أن تواجه المؤسسات التي تقوم بنشر منصات شاملة لحوكمة الذكاء الاصطناعي نسبة أقل من الحوادث الأخلاقية بنحو 40% مقارنة بالمؤسسات التي لا تمتلك مثل هذه الأنظمة بحلول عام 2028.

الأمن المضاد للمعلومات المضللة

يعتبر الأمن المضاد للمعلومات المضللة فئة ناشئة من التكنولوجيا تميز بشكل منهجي ماهية الثقة، وتهدف إلى توفير أنظمة منهجية تضمن النزاهة وتقيم الأصالة وتمنع انتحال الهوية وتتبع انتشار المعلومات الضارة. وتتوقع شركة جارتنر أن يقوم نحو 50% من الشركات بحلول عام 2028 باعتماد منتجات أو خدمات أو ميزات مصممة خصيصاً للتعامل مع حالات استخدام الأمن المضاد للمعلومات المضللة مقارنة بأقل من 5% من الشركات في الوقت الحالي.

ومن المتوقع أن يؤدي التوافر واسع النطاق لأدوات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وتقدمها والتي يتم استخدامها في أغراض تخريبية، إلى زيادة عدد حوادث نشر المعلومات المضللة التي تستهدف الشركات، الأمر الذي قد يؤدي في حال عدم مواجهته بحزم إلى التسبب بأضرار جسيمة ودائمة لأي مؤسسة.

التشفير ما بعد الكمومي

يوفر التشفير بعد الكمومي حماية للبيانات والقدرة على مقاومة مخاطر فك تشفير الحوسبة الكمومية. ومع التطورات التي شهدتها الحوسبة الكمومية على مدار الأعوام الماضية، فمن المتوقع أن تنتهي العديد من أنواع التشفير التقليدي المستخدمة على نطاق واسع. ونظراً لصعوبة تبديل أساليب التشفير، لذلك يجب أن يكون لدى المؤسسات فترة أطول تتيح لها الاستعداد لحماية الأمور الحساسة والسرية.

وتتوقع شركة جارتنر أن تؤدي التطورات في الحوسبة الكمومية بحلول عام 2029 إلى جعل معظم أساليب التشفير التقليدي غير المتماثل غير آمنة للاستخدام.

الذكاء المحيطي غير المرئي

يتم دعم الذكاء المحيطي غير المرئي عبر مجموعة من العلامات وأجهزة الاستشعار الذكية الصغيرة ذات التكلفة المنخفضة للغاية والتي توفر إمكانية التتبع والاستشعار على نطاق واسع وبأسعار معقولة. وسيتيح الذكاء المحيطي غير المرئي على المدى الطويل، الدمج الأعمق لأدوات الاستشعار والذكاء في مجريات الحياة اليومية.

ومن المتوقع أن تركز الأمثلة المبكرة للذكاء المحيطي غير المرئي بحلول عام 2027 على حل المشكلات الفورية مثل فحص مخزون التجزئة أو الخدمات اللوجستية للبضائع القابلة للتلف وذلك من خلال تمكين التتبع والاستشعار الآني وبتكلفة منخفضة من أجل تحسين الكفاءة وإمكانية الاطلاع على الجوانب المختلفة للعمليات.

الحوسبة الموفرة للطاقة

يتجلى تأثير تكنولوجيا المعلومات على الاستدامة بطرق عديدة، وتمثل البصمة الكربونية الاعتبار الرئيسي لمعظم مؤسسات تكنولوجيا المعلومات خلال عام 2024. ومن المرجح أن تكون التطبيقات التي تعتمد على الحوسبة المكثفة مثل تدريب الذكاء الاصطناعي والمحاكاة والتحسين وتقديم الوسائط، المساهم الأكبر في البصمة الكربونية للمؤسسات نظراً لأنها تستهلك القدر الأكبر من الطاقة.

ومن المتوقع أن تشهد أواخر عشرينيات القرن الحالي ظهور العديد من التقنيات الجديدة للحوسبة مثل المسرعات البصرية والعصبية والمبتكرة والمصممة لمهام ذات أغراض خاصة مثل الذكاء الاصطناعي والتحسين، والتي ستستهلك مستويات أقل بكثير من الطاقة.

الحوسبة الهجينة

تواصل نماذج الحوسبة الجديدة ظهورها بما في ذلك وحدات المعالجة المركزية، ووحدات المعالجة الرسومية، ووحدات الحوسبة عند حافة الشبكة، والدارات المتكاملة الخاصة بالتطبيقات، وحوسبة التشكيل العصبي، والحوسبة الكمومية الكلاسيكية، ونماذج الحوسبة البصرية. وتجمع الحوسبة الهجينة بين آليات مختلفة للحوسبة والتخزين والشبكات بهدف إيجاد حلول لمشاكل حسابية. ويساعد هذا النمط من الحوسبة المؤسسات على استكشاف الجوانب المختلفة للمشاكل وإيجاد حلول لها الأمر الذي يساعد التكنولوجيا المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي على تقديم أداء يتجاوز الحدود الحالية للتكنولوجيا. وسيتم استخدام الحوسبة الهجينة لإنشاء بيئات ابتكارية تحولية عالية الكفاءة وتعمل بفعالية أكبر من البيئات التقليدية.

الحوسبة المكانية

تسهم الحوسبة المكانية في تعزيز العالم المادي رقمياً من خلال استخدام تقنيات مثل الواقع المعزز والواقع الافتراضي، الأمر الذي يمثل المستوى التالي من التفاعل بين التجارب المادية والافتراضية. وسيساعد استخدام الحوسبة المكانية في زيادة فعالية المؤسسات خلال فترة الأعوام الخمسة إلى السبع المقبلة من خلال سير العمل المبسط والمستويات الأفضل من التعاون.

وتتوقع جارتنر أن تنمو الحوسبة المكانية لتصل إلى 1.7 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2033 مرتفعة عن الرقم المسجل في عام 2023 والبالغ 110 مليار دولار أمريكي.

الروبوتات متعددة الوظائف

تتمتع الآلات متعددة الوظائف بالقدرة على أداء أكثر من مهمة واحدة، وستحل محل الروبوتات المخصصة للمهام والمصممة خصيصاً لأداء مهمة واحدة بشكل متكرر. وستسهم وظائف هذه الروبوتات الجديدة في تحسين الكفاءة وتحقيق عائد على الاستثمار بشكل أسرع، وتم تصميمها للعمل في عالم يوجد فيه عنصر بشري الأمر الذي يساعد بدوره في تسريع عمليات النشر وزيادة سهولة التطوير المستقبلي.

وتتوقع جارتنر أن يتفاعل 80% من البشر مع الروبوتات الذكية بشكل يومي بحلول عام 2030، في ارتفاع من النسبة الحالية التي تبلغ أقل من 10%.

تحسين القدرات العصبية

يساعد تحسين القدرات العصبية على تحسين القدرات الإدراكية البشرية باستخدام التكنولوجيا القادرة على قراءة نشاط الدماغ وفك تشفيره. وتقوم هذه التكنولوجيا بقراءة دماغ الشخص باستخدام واجهات الدماغ-الآلة أحادية الاتجاه أو واجهات الدماغ-الآلة ثنائية الاتجاه (BBMIs). وينطوي هذا التطور على إمكانيات ضخمة في ثلاثة مجالات رئيسية هي: رفع سوية مهارات الإنسان، والتسويق من الجيل التالي، والأداء. وسيسهم تحسين القدرات العصبية في تحسين القدرات الإدراكية، وتمكين العلامات التجارية من معرفة ما يفكر فيه المستهلكون وما يشعرون به، إضافة إلى تعزيز القدرات العصبية البشرية من أجل تحسين النتائج.

وتتوقع جارتنر أن يتم بحلول عام 2030 تحسين قدرات 30% من العاملين في مجال المعرفة بفضل تقنيات مثل واجهات الدماغ-الآلة ثنائية الاتجاه (BBMIs) (سواء كانت ممولة من قبل جهات العمل أو ممولة ذاتياً) للبقاء على صلة بانتشار الذكاء الاصطناعي في أماكن العمل، وذلك في ارتفاع عن الرقم المسجل في عام 2024 والبالغ أقل من 1%.

وتسلط قائمة أهم التوجهات الاستراتيجية في مجال التكنولوجيا للعام الجاري الضوء على تلك التوجهات التي ستُحدث تغييرات جذرية وتتيح فرصاً فريدة للرؤساء التنفيذيين لشؤون المعلومات وغيرهم من قادة تكنولوجيا المعلومات خلال الأعوام العشرة المقبلة. ويمكن لعملاء جارتنر الاطلاع على المزيد في تقرير جارتنر الخاص الذي يحمل عنوان:“أهم التوجهات الاستراتيجية في مجال التكنولوجيا لعام 2025“.

مؤتمر جارتنر للرؤساء التنفيذيين لشؤون المعلومات والتنفيذيين في قطاع تكنولوجيا المعلومات

يقدم مؤتمر جارتنر للرؤساء التنفيذيين لشؤون المعلومات والتنفيذيين في قطاع تكنولوجيا المعلومات تحليلات حول التكنولوجيا، والأفكار والرؤى والتوجهات التي ترسم معالم مستقبل تكنولوجيا المعلومات وقطاع الأعمال على امتداد التطبيقات، والبيانات وتحليلاتها، والبنى التحتية، والعمليات. يمكنكم متابعة أخبار المؤتمر على غرفة أخبار جارتنر ، ومنصة“إكس“، ولينكدإن باستخدام: #GartnerCIO .

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