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إصابة شاب برصاص الاحتلال قرب مخيم شعفاط

11/19/2024 7:10:01 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس / PNN - أصيب شاب ظهر اليوم الثلاثاء، بعد أن أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه، أمام الحاجز العسكري المقام عند مخيم شعفاط شمال مدينة القدس
المحتلة.

وأظهرت مقاطع مصورة الشاب ملقى على الأرض ومضرجاً بدمائه، دون معرفة هويته، أو وضعه الصحي.

وأغلقت قوات الاحتلال الحاجز العسكري، ومنعت حركة المواطنين من خلاله، كما اقتحمت مخيم شعفاط.

MENAFN19112024000205011050ID1108901506

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