إصابة شاب برصاص الاحتلال قرب مخيم شعفاط

(MENAFN
- Palestine News Network
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القدس / PNN - أصيب شاب ظهر اليوم الثلاثاء، بعد أن أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه، أمام الحاجز العسكري المقام عند مخيم شعفاط شمال مدينة القدس
المحتلة.
وأظهرت مقاطع مصورة الشاب ملقى على الأرض ومضرجاً بدمائه، دون معرفة هويته، أو وضعه الصحي.
وأغلقت قوات الاحتلال الحاجز العسكري، ومنعت حركة المواطنين من خلاله، كما اقتحمت مخيم شعفاط.
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