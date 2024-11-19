القائد العام لقوة دفاع البحرين يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل صاحب المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين صباح اليوم ، الفريق أول مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق، بحضور الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير
شؤون الدفاع، و الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان .
وخلال اللقاء رحب صاحب القائد العام لقوة دفاع البحرين بقائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق، مشيداً بعلاقات الصداقة الوثيقة التي تربط مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية وما تشهده من تطور ونماء على كافة الأصعدة والتي من شأنها تعزيز الارتقاء بالتعاون والتنسيق المشترك، متمنياً معاليه استمرار هذا التنسيق في مختلف الشؤون لاسيما في المجال العسكري بما يسهم في تطوير التعاون في الشأن الدفاعي بين البلدين الصديقين.
حضر اللقاء عدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.
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