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القائد العام لقوة دفاع البحرين يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية

11/19/2024 7:07:18 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل صاحب المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين صباح اليوم ، الفريق أول مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق، بحضور الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع، و الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان .
وخلال اللقاء رحب صاحب القائد العام لقوة دفاع البحرين بقائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق، مشيداً بعلاقات الصداقة الوثيقة التي تربط مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية وما تشهده من تطور ونماء على كافة الأصعدة والتي من شأنها تعزيز الارتقاء بالتعاون والتنسيق المشترك، متمنياً معاليه استمرار هذا التنسيق في مختلف الشؤون لاسيما في المجال العسكري بما يسهم في تطوير التعاون في الشأن الدفاعي بين البلدين الصديقين.
حضر اللقاء عدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.

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