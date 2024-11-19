شركة صفوة التشخيص الطبية تطلق أول نظام أرشفة سعودي للأشعة بتقنية الذكاء الاصطناعي “دي اي باكس الفراشة”

MENAFN - Asdaf News) أعلنت شركة صفوة التشخيص الطبية، الشركة الرائدة في مجال طب الأشعة الاتصالي في المملكة العربية السعودية ودول الخليج، عن إطلاق (DePACS – Butterfly)، وهو أول نظام سعودي متطور للأرشفة والتواصل لصور الأشعة التشخيصية مدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي، والذي يهدف إلى تحسين الكفاءة والدقة في الرعاية الصحية.

ويمثل نظام”دي اي باكس – الفراشة” نقلة نوعية في مجال أرشفة وإدارة صور الأشعة، حيث يتيح للأطباء والمختصين الوصول السريع والآمن إلى نتائج التشخيص بدقة متناهية وسهولة تامة، كما يتميز النظام بقدرته العالية على التعامل مع كافة أنواع الصور الطبية بما فيها صور طب الأشعة الاتصالي وصور الخلايا والأنسجة وغيرها، كما يوفر النظام مزايا متقدمة كادوات التحليل المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتواصل السريع مع خوادم التخزين السحابي ،ودعم تقنية الأرشفة المحايدة مع اتخاذ أقوى تدابير الأمان وحماية البيانات لضمان توفير تجربة متكاملة آمنة للمستخدمين في المجال الصحي.