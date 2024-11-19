Tuesday, 19 November 2024 04:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الجهاز الوطني للإيرادات ينفذ 168 زيارة تفتيشية خلال شهر أكتوبر لضمان الامتثال في الأسواق المحلية

11/19/2024 6:13:25 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قام الجهاز الوطني للإيرادات بتنفيذ 168 زيارة تفتيشية في الأسواق المحلية بمختلف محافظات مملكة البحرين خلال شهر أكتوبر 2024، وذلك انطلاقًا من حرصه الدائم على التأكد من الالتزام بكافة الأنظمة والتشريعات لتعزيز التطبيق السليم للقيمة المضافة والانتقائية بما في ذلك نظام الطوابع الرقمية، حيث يسعى الجهاز لضبط ورقابة الأسواق عبر توفير أعلى مستويات حماية حقوق المستهلكين ومكافحة التهرب من القيمة المضافة والانتقائية، إلى جانب نشر الوعي اللازم بالآليات الواجب اتباعها، وتحقيق أقصى مراحل الامتثال.
وأشار الجهاز إلى أن الرقابة الفعالة للأسواق أسهمت في الكشف عن بعض المنشآت المخالفة للقوانين المعمول بها فيما يخص القيمة المضافة، حيث تم رصد 40 مخالفة استوجبت فرض غرامات إدارية، والتي تضمنت عدم الالتزام بالشروط والإجراءات الخاصة بإصدار فواتير القيمة المضافة، وعرض أسعار السلع أو الخدمات غير شاملة القيمة المضافة، بالإضافة إلى عدم عرض شهادة القيمة المضافة في مكان ظاهر.
كما تم رصد بعض الحالات التي تعد شبهات تهرب من الانتقائية، والتي يقوم الجهاز باتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس لمدة سنة وغرامة تعادل ضعف الانتقائية المتهرب عنها.
ونوه الجهاز الوطني للإيرادات أن النجاح التام للجهود القائمة من خلال الحملات التفتيشية يتحقق من خلال تعاون كل من أصحاب الأعمال والمستهلكين لتحقيق أعلى معايير الامتثال.
وشدد الجهاز على دعوة كافة المعنيين للإبلاغ عن أية مخالفة أو تجاوز لقانون القيمة المضافة أو الانتقائية عبر التواصل مع أحد المختصين في مركز الاتصال على الرقم 80008001 على مدار الساعة، وطوال أيام الأسبوع، أو من خلال النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل)، إضافة إلى الاطلاع على المعلومات المفصلة المتاحة على الموقع الإلكتروني للجهاز الوطني للإيرادات ()

MENAFN19112024000055011008ID1108901326

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث