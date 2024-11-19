الجهاز الوطني للإيرادات ينفذ 168 زيارة تفتيشية خلال شهر أكتوبر لضمان الامتثال في الأسواق المحلية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) قام الجهاز الوطني للإيرادات بتنفيذ 168 زيارة تفتيشية في الأسواق المحلية بمختلف محافظات مملكة البحرين خلال شهر أكتوبر 2024، وذلك انطلاقًا من حرصه الدائم على التأكد من الالتزام بكافة الأنظمة والتشريعات لتعزيز التطبيق السليم للقيمة المضافة والانتقائية بما في ذلك نظام الطوابع الرقمية، حيث يسعى الجهاز لضبط ورقابة الأسواق عبر توفير أعلى مستويات حماية حقوق المستهلكين ومكافحة التهرب من القيمة المضافة والانتقائية، إلى جانب نشر الوعي اللازم بالآليات الواجب اتباعها، وتحقيق أقصى مراحل الامتثال.
وأشار الجهاز إلى أن الرقابة الفعالة للأسواق أسهمت في الكشف عن بعض المنشآت المخالفة للقوانين المعمول بها فيما يخص القيمة المضافة، حيث تم رصد 40 مخالفة استوجبت فرض غرامات إدارية، والتي تضمنت عدم الالتزام بالشروط والإجراءات الخاصة بإصدار فواتير القيمة المضافة، وعرض أسعار السلع أو الخدمات غير شاملة القيمة المضافة، بالإضافة إلى عدم عرض شهادة القيمة المضافة في مكان ظاهر.
كما تم رصد بعض الحالات التي تعد شبهات تهرب من الانتقائية، والتي يقوم الجهاز باتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس لمدة سنة وغرامة تعادل ضعف الانتقائية المتهرب عنها.
ونوه الجهاز الوطني للإيرادات أن النجاح التام للجهود القائمة من خلال الحملات التفتيشية يتحقق من خلال تعاون كل من أصحاب الأعمال والمستهلكين لتحقيق أعلى معايير الامتثال.
وشدد الجهاز على دعوة كافة المعنيين للإبلاغ عن أية مخالفة أو تجاوز لقانون القيمة المضافة أو الانتقائية عبر التواصل مع أحد المختصين في مركز الاتصال على الرقم 80008001 على مدار الساعة، وطوال أيام الأسبوع، أو من خلال النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل)، إضافة إلى الاطلاع على المعلومات المفصلة المتاحة على الموقع الإلكتروني للجهاز الوطني للإيرادات ()
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