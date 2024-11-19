بينهم 5 جنود.. إصابات بهجمات صاروخية وبالمسيرات على إسرائيل

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN - أعلنت هيئة الإسعاف الإسرائيلية إصابة 7 أشخاص في الاستهداف الصاروخي وسط إسرائيل، في حين أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة 5 جنود، حالة اثنين منهم خطيرة، في استهداف موقع عسكري بمسيرة أطلقت من لبنان صباح اليوم.

وبينما قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد عشرات الصواريخ أطلقت من لبنان باتجاه الجليل ومناطق الوسط، أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية التابعة للجيش بإطلاق صفارات الإنذار في نتانيا وكفر سابا شمال تل أبيب.

وقالت مصادر محلية

صباح اليوم إن دفعة صاروخية جديدة أطلقت من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في الجليل الأعلى.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن مروحيات عسكرية تشارك في عملية مطاردة طائرة مسيرة في أجواء صفد بالجليل.

من جانبه أعلن حزب الله في بيانات منفصلة اليوم قصفه مدينة صفد وقاعدة تدريب للواء المظليين في مستوطنة كرمئيل وتجمعا للجنود في مستوطنة كفار بلوم وغيرها من المواقع الإسرائيلية.

وتأتي الهجمات الجديدة بعد يوم من استهداف صاروخي من لبنان على مناطق في تل أبيب الكبرى، مما أسفر عن سقوط 6 مصابين بجروح بين خطيرة ومتوسطة في منطقة رمات غان، كما أسفر أيضا عن اندلاع حرائق في المنطقة، في حين أعلن حزب الله استهداف "نقاط عسكرية حساسة" في المنطقة.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن أضرارا كبيرة لحقت بعدة منازل وسيارات جراء سقوط عدة صواريخ أطلقت أمس من لبنان باتجاه كريات شمونة.

وأفاد الجيش الإسرائيلي صباح اليوم بإطلاق 10 صواريخ من لبنان باتجاه الجليل الأعلى واعتراض بعضها وسقوط أخرى في مناطق مفتوحة.

ويتشكل الجليل الأعلى من سلسلة من الجبال، أعلاها قمة الجرمق، وهي أعلى قمم فلسطين، ويبلغ ارتفاعها ما يربو على 1200 متر فوق سطح البحر. وتتخلل هذه الجبال عديد من الأودية، منها وادي نهر البصة ووادي نهر يوسف.

من جانبها، نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن شهود عيان سقوط صواريخ اعتراضية على "الطريق 4" في موشاف بتسرا وسط إسرائيل.

وأكد الإسعاف الإسرائيلي تلقيه بلاغات عن إصابات بحالات هلع إثر الدفعة الصاروخية التي استهدفت وسط إسرائيل.

بينما أفاد مستشفى صفد الإسرائيلي بوصول 3 جنود جرحى إلى المستشفى جراء معارك في جنوب لبنان صباح اليوم.

وبدأت إسرائيل عملية برية جنوب لبنان مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي في محاولة لإبعاد حزب الله، ولكن قواتها لم تحرز إلا تقدما محدودا، إذ واجهت منذ ذلك الحين مقاومة عنيفة من حزب الله، وتكبدت عشرات القتلى.

ودخلت قوات إسرائيلية بعض القرى والبلدات المتاخمة للحدود بعد أن قصفتها الطائرات والمدفعية على مدى أيام وفجرت مباني فيها قبل أن تنسحب منها.

ومنذ بدء تبادل المواجهة بين حزب الله وإسرائيل في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023، استشهد

أكثر من 3516 شخصا على الأقل في لبنان وأكثر من 14 ألف جريح، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو 1.4 مليون نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر/أيلول الماضي.

ومنذ تكثيف إسرائيل غاراتها على جنوب وشرق لبنان وفي

الضاحية الجنوبية لبيروت يوم 23 سبتمبر/أيلول الماضي، باءت بالفشل الجهود الدولية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.