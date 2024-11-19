بينهم 5 جنود.. إصابات بهجمات صاروخية وبالمسيرات على إسرائيل

(MENAFN
- Palestine News Network
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الداخل المحتل / PNN - أعلنت هيئة الإسعاف الإسرائيلية إصابة 7 أشخاص في الاستهداف الصاروخي وسط إسرائيل، في حين أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة 5 جنود، حالة اثنين منهم خطيرة، في استهداف موقع عسكري بمسيرة أطلقت من لبنان صباح اليوم.
وبينما قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد عشرات الصواريخ أطلقت من لبنان باتجاه الجليل ومناطق الوسط، أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية التابعة للجيش بإطلاق صفارات الإنذار في نتانيا وكفر سابا شمال تل أبيب.
وقالت مصادر محلية
صباح اليوم إن دفعة صاروخية جديدة أطلقت من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في الجليل الأعلى.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن مروحيات عسكرية تشارك في عملية مطاردة طائرة مسيرة في أجواء صفد بالجليل.
من جانبه أعلن حزب الله في بيانات منفصلة اليوم قصفه مدينة صفد وقاعدة تدريب للواء المظليين في مستوطنة كرمئيل وتجمعا للجنود في مستوطنة كفار بلوم وغيرها من المواقع الإسرائيلية.
وتأتي الهجمات الجديدة بعد يوم من استهداف صاروخي من لبنان على مناطق في تل أبيب الكبرى، مما أسفر عن سقوط 6 مصابين بجروح بين خطيرة ومتوسطة في منطقة رمات غان، كما أسفر أيضا عن اندلاع حرائق في المنطقة، في حين أعلن حزب الله استهداف "نقاط عسكرية حساسة" في المنطقة.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن أضرارا كبيرة لحقت بعدة منازل وسيارات جراء سقوط عدة صواريخ أطلقت أمس من لبنان باتجاه كريات شمونة.
وأفاد الجيش الإسرائيلي صباح اليوم بإطلاق 10 صواريخ من لبنان باتجاه الجليل الأعلى واعتراض بعضها وسقوط أخرى في مناطق مفتوحة.
ويتشكل الجليل الأعلى من سلسلة من الجبال، أعلاها قمة الجرمق، وهي أعلى قمم فلسطين، ويبلغ ارتفاعها ما يربو على 1200 متر فوق سطح البحر. وتتخلل هذه الجبال عديد من الأودية، منها وادي نهر البصة ووادي نهر يوسف.
من جانبها، نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن شهود عيان سقوط صواريخ اعتراضية على "الطريق 4" في موشاف بتسرا وسط إسرائيل.
وأكد الإسعاف الإسرائيلي تلقيه بلاغات عن إصابات بحالات هلع إثر الدفعة الصاروخية التي استهدفت وسط إسرائيل.
بينما أفاد مستشفى صفد الإسرائيلي بوصول 3 جنود جرحى إلى المستشفى جراء معارك في جنوب لبنان صباح اليوم.
وبدأت إسرائيل عملية برية جنوب لبنان مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي في محاولة لإبعاد حزب الله، ولكن قواتها لم تحرز إلا تقدما محدودا، إذ واجهت منذ ذلك الحين مقاومة عنيفة من حزب الله، وتكبدت عشرات القتلى.
ودخلت قوات إسرائيلية بعض القرى والبلدات المتاخمة للحدود بعد أن قصفتها الطائرات والمدفعية على مدى أيام وفجرت مباني فيها قبل أن تنسحب منها.
ومنذ بدء تبادل المواجهة بين حزب الله وإسرائيل في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023، استشهد
أكثر من 3516 شخصا على الأقل في لبنان وأكثر من 14 ألف جريح، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو 1.4 مليون نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر/أيلول الماضي.
ومنذ تكثيف إسرائيل غاراتها على جنوب وشرق لبنان وفي
الضاحية الجنوبية لبيروت يوم 23 سبتمبر/أيلول الماضي، باءت بالفشل الجهود الدولية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
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