“أمانا”.. ذراع الاستيطان الإسرائيلي تحت عقوبات أمريكية تثير الشكوك حول جديتها وجدواها

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN -في خطوة تثير تساؤلات كثيرة حول مدى جدية واشنطن في تطبيقها، فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، الحليف الأوثق لتل أبيب، عقوبات على منظمة“أمانا” الإسرائيلية، على خلفية دعمها لأنشطة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة.

وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت، الإثنين، فرض عقوبات على“أمانا”، التي تفضّل العمل، منذ عقود، بعيداً عن الإعلام، وشركتها الفرعية“بنياني بار أمانا”، ما أثار تساؤلات حول طبيعة المرحلة المقبلة للمنظمة التي تتعامل مع البنوك الإسرائيلية جميعها.

ووفقاً للشرعية الدولية، فإن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني. ومنذ عقود، تدعو الأمم المتحدة تل أبيب إلى إنهائه، ولكن دون جدوى، وتحذر من أنه يقوّض فرص معالجة الصراع وفقاً لمبدأ حل الدولتين.

من هي“أمانا”؟

تأسست منظمة“أمانا” عام 1979، بهدف الاستيطان في أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة والجولان السوري والجليل والنقب شمالاً وجنوباً في إسرائيل.

المنظمة تعمل على إنشاء بؤر استيطانية ومستوطنات جديدة وتطوير القائمة منها. ويتركز نشاطها حالياً في الضفة الغربية، ويشغل منصب أمينها العام، منذ عام 1989، زئيف حيفير (زامبيش).

كما تعمل في مجال البناء في الضفة الغربية، من خلال فرعيها شركتي“بار أمانا للإنشاءات والتطوير العقاري” و”الوطن”، وتشمل أنشطتها تشجيع استيعاب المستوطنين، وتخطيط وإنشاء مستوطنات وبؤر جديدة، ومساعدة السلطات في تلك المستوطنات.

ورغم أن أصولها تصل – بحسب التقديرات – إلى مئات الملايين من الشواكل (الدولار يساوي نحو 3.7 شيكل)، إلا أن تأثيرها على الحياة في إسرائيل هائل، وفق موقع“ذا ماركر”، الملحق الاقتصادي لصحيفة“هآرتس” العبرية.

تحتفظ“أمانا” بعلاقات اقتصادية مع العديد من الشركات في إسرائيل، وقد تتأثر هذه العلاقات الآن مع العقوبات الجديدة

تعتبر“أمانا” الذراع الاستيطانية الرئيسية لمنظمة“غوش إيمونيم”، وهي حركة اجتماعية دينية قومية نشأت بعد حرب 6 أكتوبر/تشرين الأول 1973، وعملت على إقامة المستوطنات في الضفة الغربية والجولان وقطاع غزة وسيناء.

في ثمانينيات القرن العشرين، لم تعد“غوش إيمونيم” موجودة كهيئة رسمية، بعد أن اندمج بعض أعضائها في الأحزاب اليمينية آنذاك.

وتشرف“أمانا” على إنشاء مستوطنات وبناء منازل وتأجير كرفانات وشراء أراضٍ بالضفة الغربية وتشكيل بؤر استيطانية. كما تعرض على موقعها الإلكتروني منازل للبيع في المستوطنات في جميع أنحاء الضفة الغربية، من خلال شركة“بار أمانا للإنشاءات والتطوير العقاري” التابعة لها.

وبعض المستوطنات التي تظهر على موقع“أمانا” هي بؤر استيطانية غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية.

تحقيق لـ”هآرتس”

وفقاً لتحقيق صحيفة“هآرتس”، تعمل“أمانا” بشكل غير قانوني أحياناً، وتلعب دوراً رئيسياً في إقامة بؤر استيطانية زراعية غير قانونية. وفي السنوات الأخيرة، أصبحت هذه المناطق مرتبطة بعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين.

وبسبب وضع“أمانا” كجمعية تعاونية، لا توجد طريقة لإلقاء نظرة خاطفة على الدورة المالية التي تولدها، وليس عليها أي التزام بالشفافية. وقدرت حركة“السلام الآن” الحقوقية الإسرائيلية أن أصولها تصل إلى 600 مليون شيكل (نحو 161 مليون دولار).

كما تقوم“أمانا” بجمع رسوم شهرية من سكان عشرات المستوطنات، والتي وُصفت سابقاً في تحقيق لصحيفة“هآرتس” بأنها إحدى آليات الإيرادات الرئيسية لديها.

هذه الإيرادات هي جزء من البنية التحتية التي تسمح للحركة، بحسب التحقيق، بتمويل البناء في البؤر الاستيطانية غير القانونية، حيث تخشى الشركات العقارية القياسية البناء حتى لا تتكبد خسائر في حالة الإخلاء.

وتصدرت شركة“الوطن” التابعة لـ“أمانا” عناوين الأخبار قبل تسع سنوات، عندما كشف تحقيق أجراه موقع“همكور” العبري أنها كانت تستولي على الأراضي التي يملكها فلسطينيون باستخدام وثائق مزورة.

ماذا تعني العقوبات الأمريكية؟

في يوليو/تموز 2024، فرضت كندا، لأول مرة، عقوبات على“أمانا”، لكن فرض واشنطن عقوبات عليها يطرح أسئلة حول مدى جديتها في تطبيقها، نظراً للدعم الأمريكي المطلق لإسرائيل في كافة ممارساتها.

كما يبقى السؤال الماثل حول مدى تأثير العقوبات على قدرة الشركة العقارية على تقديم الخدمات، ومصير شركائها التجاريين، وعلى المشترين والمستأجرين لشقق 83 مستوطنة أنشأتها وتعمل على إنشائها بالضفة الغربية.

ومعنى العقوبات هو قطع العلاقات الاقتصادية مع الحركات المفروضة عليها في الدول التي تطبقها. ويضاف إلى ذلك خطر فرض عقوبات ثانوية على من يساعد على الالتفاف عليها أو مخالفتها.

وبناءً على ذلك، ليس أمام البنوك وشركات بطاقات الائتمان الإسرائيلية خيار سوى منع تحويلات الأموال والمشتريات والتعامل إطلاقاً مع“أمانا”، أو أنها تخاطر بقطع العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة.

وتحتفظ“أمانا” بعلاقات اقتصادية مع العديد من الشركات في إسرائيل، وقد تتأثر هذه العلاقات الآن مع العقوبات الجديدة. كما تعمل الحركة مع جميع البنوك الإسرائيلية.

وفي بيان العقوبات الأمريكية، الذي صدر الإثنين، أعلنت وزارة الخزانة أن العقوبات تستهدف الحركة وشركتها“بنياني بار أمانا” في الولايات المتحدة، التي تعمل في مجال بناء وتطوير مستوطنات وبؤر استيطانية بالضفة الغربية.

ونقل البيان عن نائب وزير الخزانة والي أديمو، الذي تقدم بلاده دعماً مطلقاً لإسرائيل في الإبادة بغزة، زعمه أن بلاده“تلتزم، إلى جانب حلفائها وشركائها، بمحاسبة أولئك الذين يسعون إلى تسهيل الأنشطة التي تهدد استقرار الضفة الغربية وإسرائيل والمنطقة بأسرها”.

وبموجب عقوبات اليوم، تُجمَّد أصول المنظمة وشركتها الفرعية في الولايات المتحدة، وتُمنع أي معاملات مالية معهما من قبل الأفراد أو المؤسسات الأمريكية، حسب المصدر نفسه.

وزارة الخزانة الأمريكية سلطت الضوء على أن“الحركة الإسرائيلية تستخدم دعمها المالي والبنية التحتية لتوسيع المستوطنات ومصادرة الأراضي الفلسطينية بالضفة”.

وتكثف إسرائيل أنشطتها الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ويؤكد وزراء علناً أنهم يعملون على ضمها إلى إسرائيل.

في المقابل، يتمسك الفلسطينيون بالضفة الغربية جزءاً لا يتجزأ من دولتهم المستقلة المأمولة، وعاصمتها القدس الشرقية التي تحتلها إسرائيل منذ 1967.



