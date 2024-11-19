مدير مستشفى كمال عدوان شمال غزة: نفقد جرحى يوميا لنقص المستلزمات واعتقال الأطباء

MENAFN - Palestine News ) غزة / PNN -قال مدير كمال عدوان شمال قطاع غزة حسام أبو صفية، الثلاثاء، إنهم يفقدون يوميا أعدادا من المصابين بسبب نقص المستلزمات الطبية واعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي 45 فردا من الكادر الطبي.

جاء ذلك في تصريحات صحافية، تزامنا مع استمرار الإبادة الإسرائيلية شمال القطاع منذ 46 يوما، موقعة أكثر من 2000 شهيد فلسطيني وأكثر من 6 آلاف جريح، ودمار هائل في الأبنية السكنية.

وأضاف أبو صفية أن المنظومة الصحية في غزة تعمل في ظروف قاسية للغاية، وأن نقص المستلزمات الطبية وعدم سماح إسرائيل بدخول وفد طبي جراحي للمستشفى يفاقمان الوضع ويجعلهم عاجزين عن إنقاذ الجرحى.

وأشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مستشفى كمال عدوان الاثنين، بينما كانوا يحاولون إنقاذ جريح داخل غرفة العناية المركزة.

وتابع أن طبيبا يعمل بالمستشفى فقد 17 فردا من عائلته معظمهم أطفال ونساء إثر قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي منزله في محيط المستشفى، بينما فقد طبيب آخر 19 فرداً من عائلته في قصف إسرائيلي بينما كان يعمل في قسم الطوارئ.

والاثنين، قال مصدر طبي إن 17 فلسطينيا استشهدوا وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي لمنزل سكني في محيط مستشفى كمال عدوان.

كما أكد شهود عيان، أن“طائرة حربية إسرائيلية دمرت منزلا لعائلة الطبيب هاني بدران، قرب مستشفى كمال عدوان وتمت تسويته بالأرض”.

ولفت أبو صفيىة إلى أن المستشفى أصبح يستقبل العديد من حالات سوء التغذية خاصة بين الأطفال والمسنين لنقص الطعام والمياه في شمال القطاع.

وفي 5 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي اجتياحا بريا شمال قطاع غزة بذريعة“منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة”.

بينما يقول الفلسطينيون إن إسرائيل ترغب في احتلال شمال القطاع وتحويله إلى منطقة عازلة بعد تهجير سكانه، تحت وطأة قصف دموي متواصل وحصار مشدد يمنع إدخال الغذاء والماء والأدوية.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت نحو 148 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.