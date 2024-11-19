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لازاريني: لا خطة بديلة لوجود الأونروا في الأراضي الفلسطينية

11/19/2024 6:11:00 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنيف / PNN - أعلن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الإثنين أنه لا يوجد بديل لوجود الاونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة فيما قررت إسرائيل حظر أنشطتها.

وقال السويسري فيليب لازاريني خلال مؤتمر صحافي في جنيف، إنه“لا توجد خطة بديلة داخل الأمم المتحدة، لأنه لا توجد وكالة أخرى قادرة على تقديم نفس الأنشطة”.

في السياق، قالت لويز واتريدج المسؤولة بالطوارئ في وكالة (الأونروا) امس
الاثنين إن قافلة مؤلفة من 109 شاحنات تعرضت لعملية نهب باستخدام العنف في 16 نوفمبر تشرين الثاني بعد الدخول إلى قطاع غزة مما أسفر عن فقد 98 شاحنة.

وأضافت أن القافلة المحملة بالمواد الغذائية من الأونروا وبرنامج الأغذية العالمي تلقت أمرا دون فترة إعداد كافية من إسرائيل بالدخول عبر طريق غير معتاد من معبر كرم أبو سالم.

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