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المجلس الأعلى للشئون الإسلامية يشيد بكلمة جلالة الملك المعظم في القمة العربية والإسلامية

11/19/2024 6:05:03 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أشاد المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالمضامين العميقة لكلمة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، في القمة العربية والإسلامية غير العادية التي ألقاها نيابة عن جلالته نائب رئيس مجلس الوزراء، وما تضمنته الكلمة من موقف واضح تجاه الأزمة الإنسانية المروعة في غزة ولبنان. مثمنًا دعوة المملكة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة من قبل المجتمع الدولي التزامًا بمسئولياته الإنسانية والقانونية، والعمل على الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار، والحفاظ على أمن وسيادة الدول، ومنع تصعيد الصراع، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وحماية المدنيين ومنع تهجيرهم قسريًّا.
ونوه بالتأكيد على موقف مملكة البحرين بقيادة صاحب الجلالة الملك المعظم، وبدعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بالدعوة إلى تحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة والعالم، وضرورة الالتزام بحل القضية الفلسطينية، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي.
وفي جلسته الاعتيادية الحادية والعشرين بدورته الخامسة، التي انعقدت صباح اليوم، الثلاثاء، برئاسة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، رحب المجلس بمخرجات هذه القمة التاريخية وما اتخذته الدول من موقف عربي وإسلامي موحد إزاء التحديات والقضايا التي تمر بها المنطقة، مشيدًا في هذا السياق بالجهود الحثيثة والمتواصلة للمملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، تجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وتفانيها في تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.
بعد ذلك، بحث المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واستهلها بالاطلاع على مذكرة بشأن مشاركة الرئيس في أعمال القمة العالمية لقادة الأديان من أجل المناخ التي انعقدت في جمهورية أذربيجان تحت عنوان (الأديان العالمية من أجل كوكب أخضر) بمشاركة أكثر من 300 شخصية بارزة من القيادات الدينية العالمية وممثلي الأديان وكبار المسئولين والأكاديميين والخبراء في مجال البيئة. معربًا عن ترحيبه بمخرجات القمة وما تضمنه البيان الختامي من دعوات مهمة تؤكد على الدور الحيوي للقيادات الدينية في مناصرة قضايا المناخ؛ تأسيسًا على القيم والمبادئ الدينية والأخلاقية التي تحث على حماية الأرض ورعاية المصالح العامة، وبما يؤكد أن الدين والقيم والأخلاق تعتبر أساسًا صلبًا وفعالًا في دعم القضايا العامة من خلال المواءمة بين الضمير والتوجهات العملية.
ثم اطلع على مخرجات الدورة الأولى من برنامج مجالس التفسير الذي قدمه معهد القراءات وإعداد معلمي القرآن الكريم في الفترة 18 – 21 أكتوبر الماضي، وأخذ علمًا بأن عدد المسجلين للبرنامج بلغ 810 طلاب من الجنسين، معربًا عن سعادته بالإقبال الكبير الذي حظي به البرنامج، مثمنًا جهود فريق العمل التي أثمرت هذا النجاح. ووافق في هذا السياق على اقتراح تقدمت بها إدارة المعهد بإطلاق حزمة من البرامج النوعية للعناية بفهم القرآن الكريم وتدبره في المجتمع البحريني استنادًا إلى مخرجات مجالس التفسير.
كما استعرض المجلس طلبين لإبداء الرأي الشرعي من مجلسي الشورى والنواب، وقرر إحالتهما على لجنة إبداء الرأي الشرعي لدراستهما ورفع التوصية بشأنهما.
وفي سياق آخر، وافق المجلس على طلب إدارة الأوقاف الجعفرية الترخيص لبناء جامع جديد باسم الإمام الحسين (عليه السلام) في ضاحية الرملي. كما وافق على طلب إحدى الشركات الوطنية الإذن باستخدام الأصول الإلكترونية لمصحف البحرين لطباعة ألف نسخة من المصحف مجزأةً ثلاثين جزءًا بغرض توزيعها مجانًا داخل مملكة البحرين، وذلك في ضوء الضوابط والاشتراطات الموضوعة لذلك.
واختتم المجلس جلسته باستعراض الرسائل الواردة، وبحث ما يستجد من أعمال، واتخذ بشأنها ما يلزم.

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