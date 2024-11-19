منظمة حقوقية تتهم بريطانيا بدعم انتهاكات إسرائيل في غزة بتصدير قطع غيار إف 35

(MENAFN
- Palestine News Network
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لندن / PNN - كشف محامو منظمة "الحق" الحقوقية الفلسطينية لمحكمة في لندن، أمس
الإثنين، إن بريطانيا تسمح بتصدير قطع غيار طائرات "إف-35" المقاتلة إلى إسرائيل، وتقبل باحتمال استخدامها في غزة بما يشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي.
ورفعت مؤسسة "الحق" في الضفة الغربية، والتي توثق انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية لحقوق الإنسان، دعوى قضائية ضد وزارة الأعمال والتجارة البريطانية في المحكمة العليا في العاصمة لندن.
وأكدت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في تقرير، أن إسرائيل تنتهك القانون الإنساني الدولي في حرب الإبادة على غزة، وقالت إن النساء والأطفال يشكلون ما يقرب من 70٪ من ضحايا الحرب الذين تحققت منهم.
وتأتي الدعوى بعد أن علقت بريطانيا في أيلول/ سبتمبر 30 من أصل 350 ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل رغم أنها أعفت التصدير غير المباشر لقطع غيار مقاتلات إف-35، بحجة التأثير الذي قد يلحق بالبرنامج العالمي لهذه الطائرات.
وأكدت مؤسسة الحق إن قرار بريطانيا غير قانوني لأن هناك خطرا واضحا من احتمال استخدام مقاتلات إف-35 في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.
وقال محامو الحكومة البريطانية، في وثائق جلسة أمس الإثنين، إن الحكومة ترى أن إسرائيل ارتكبت انتهاكات محتملة للقانون الإنساني الدولي في ما يتعلق بتوصيل المساعدات الإنسانية ومعاملة المعتقلين.
وذكر المحامي جيمس إيدي إن بريطانيا "تقبل أيضا بأن هناك خطرا واضحا من احتمال استخدام مكونات طائرات إف-35 في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي أو تسهيلها".
وأضاف أن بريطانيا قررت رغم ذلك الاستمرار في تصدير مكونات مقاتلات إف-35، ونقل عن وزير الدفاع، جون هيلي، قوله إن تعليق تصدير قطع غيار مقاتلات إف-35 "سيكون له تأثير شديد على السلم والأمن الدوليين".
ومن المرجح انعقاد جلسة للنظر في طعن مؤسسة "الحق" على القرار في أوائل عام 2025. فيما ارتفعت حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة إلى أكثر من 43,922 شهيدا و103,898 جريحا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023؛ وفق آخر حصيلة أعلنت عنها وزارة الصحة بالقطاع، اليوم الإثنين.
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