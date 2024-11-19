منظمة حقوقية تتهم بريطانيا بدعم انتهاكات إسرائيل في غزة بتصدير قطع غيار إف 35

MENAFN - Palestine News ) لندن / PNN - كشف محامو منظمة "الحق" الحقوقية الفلسطينية لمحكمة في لندن، أمسالإثنين، إن بريطانيا تسمح بتصدير قطع غيار طائرات "إف-35" المقاتلة إلى إسرائيل، وتقبل باحتمال استخدامها في غزة بما يشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي.

ورفعت مؤسسة "الحق" في الضفة الغربية، والتي توثق انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية لحقوق الإنسان، دعوى قضائية ضد وزارة الأعمال والتجارة البريطانية في المحكمة العليا في العاصمة لندن.

وأكدت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في تقرير، أن إسرائيل تنتهك القانون الإنساني الدولي في حرب الإبادة على غزة، وقالت إن النساء والأطفال يشكلون ما يقرب من 70٪ من ضحايا الحرب الذين تحققت منهم.

وتأتي الدعوى بعد أن علقت بريطانيا في أيلول/ سبتمبر 30 من أصل 350 ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل رغم أنها أعفت التصدير غير المباشر لقطع غيار مقاتلات إف-35، بحجة التأثير الذي قد يلحق بالبرنامج العالمي لهذه الطائرات.

وأكدت مؤسسة الحق إن قرار بريطانيا غير قانوني لأن هناك خطرا واضحا من احتمال استخدام مقاتلات إف-35 في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.

وقال محامو الحكومة البريطانية، في وثائق جلسة أمس الإثنين، إن الحكومة ترى أن إسرائيل ارتكبت انتهاكات محتملة للقانون الإنساني الدولي في ما يتعلق بتوصيل المساعدات الإنسانية ومعاملة المعتقلين.

وذكر المحامي جيمس إيدي إن بريطانيا "تقبل أيضا بأن هناك خطرا واضحا من احتمال استخدام مكونات طائرات إف-35 في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي أو تسهيلها".

وأضاف أن بريطانيا قررت رغم ذلك الاستمرار في تصدير مكونات مقاتلات إف-35، ونقل عن وزير الدفاع، جون هيلي، قوله إن تعليق تصدير قطع غيار مقاتلات إف-35 "سيكون له تأثير شديد على السلم والأمن الدوليين".

ومن المرجح انعقاد جلسة للنظر في طعن مؤسسة "الحق" على القرار في أوائل عام 2025. فيما ارتفعت حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة إلى أكثر من 43,922 شهيدا و103,898 جريحا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023؛ وفق آخر حصيلة أعلنت عنها وزارة الصحة بالقطاع، اليوم الإثنين.