تشييع جثمان الشهيد عرفات إلى مثواه الأخير في مخيم بلاطة

(MENAFN
- Palestine News Network
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نابلس / PNN - شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في محافظة نابلس، اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيد نور عرفات، الذي ارتقى برصاص الاحتلال الإسرائيلي يوم أمس شرق نابلس، إلى مثواه الأخير.
وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى رفيديا، بمشاركة ممثلين عن الفعاليات الرسمية، والوطنية، والشعبية في محافظة نابلس، باتجاه منزل ذويه في مخيم بلاطة، حيث ألقيت نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه، قبل أن يؤدي المشيعون الصلاة عليه، ويوارى
الثرى في مقبرة الشهداء.
وكانت أعلنت وزارة الصحة، مساء أمس الاثنين، استشهاد الفتى نور أحمد مصطفى عرفات (17 عاما)، متأثراً بجروح حرجة أصيب بها في الصدر والبطن والكتف، عقب إطلاق الاحتلال النار عليه في حي المساكن الشعبية بنابلس.
وكانت وزارة التربية والتعليم العالي قد نعت الشهيد الطالب نور عرفات، ابن الثانوية العامة في مدرسة المساكن الشعبية، بمديرية تربية نابلس.
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