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تشييع جثمان الشهيد عرفات إلى مثواه الأخير في مخيم بلاطة

11/19/2024 5:10:28 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس / PNN - شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في محافظة نابلس، اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيد نور عرفات، الذي ارتقى برصاص الاحتلال الإسرائيلي يوم أمس شرق نابلس، إلى مثواه الأخير.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى رفيديا، بمشاركة ممثلين عن الفعاليات الرسمية، والوطنية، والشعبية في محافظة نابلس، باتجاه منزل ذويه في مخيم بلاطة، حيث ألقيت نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه، قبل أن يؤدي المشيعون الصلاة عليه، ويوارى
الثرى في مقبرة الشهداء.

وكانت أعلنت وزارة الصحة، مساء أمس الاثنين، استشهاد الفتى نور أحمد مصطفى عرفات (17 عاما)، متأثراً بجروح حرجة أصيب بها في الصدر والبطن والكتف، عقب إطلاق الاحتلال النار عليه في حي المساكن الشعبية بنابلس.

وكانت وزارة التربية والتعليم العالي قد نعت الشهيد الطالب نور عرفات، ابن الثانوية العامة في مدرسة المساكن الشعبية، بمديرية تربية نابلس.

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