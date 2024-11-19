هالاند يحقق أرقاما قياسية تجعله الأعلى راتبا في البريميرليغ

MENAFN - Amman Net) لم يتوقف النجم النرويجي إيرلينغ هالاند عن تحطيم الأرقام القياسية منذ انضمامه إلى مانشستر سيتي صيف عام 2022، ليقترب من الحصول على مكافأة كبرى من إدارة ناديه تتمثل في منحه عقدا جديدا يجعله اللاعب الأغلى دخلا في تاريخ الإنجليزي.

ويخطط السيتي (حامل لقب الدوري الإنجليزي) لتوقيع عقد جديد مع هالاند يبقيه في صفوفه حتى صيف عام 2029 على الأقل.

وتثق إدارة النادي الإنجليزي في أن هالاند سيوقع على العقد الجديد، خاصة أن المفاوضات بين الجانبين بدأت منذ مدة، وعليه سيمدد بقاء المهاجم النرويجي مع ناديه الحالي لمدة عامين إضافيين، بحسب صحيفة "ميرور" الإنجليزية.

كما سيتقاضى بموجب العقد المحسّن أجرا أسبوعيا يصل إلى 600 ألف يورو، وهو رقم يتجاوز ما يحصل عليه زميله البلجيكي كيفن دي بروين، والذي يصل إلى 480 ألف يورو أسبوعيا.

وفي حال وقّع هالاند على العقد الجديد سيصبح من بين اللاعبين الأعلى أجرا في أوروبا أيضا، إذ يتصدر هذه القائمة الهولندي فرينكي دي يونغ الذي يدفع له برشلونة الإسباني راتبا أسبوعيا بحدود 700 ألف يورو.

وبشأن البنود الجديدة تلقت إدارة "السيتزنز" ردا إيجابيا من البرازيلية رافائيلا بيمنتا وكيلة هالاند المرتبط مع بطل الدوري الإنجليزي بموجب عقده الحالي حتى صيف عام 2027 ويتقاضى من خلاله 450 ألف يورو أسبوعيا.

وأشارت "ميرور" إلى عقبة وحيدة تقف في وجه التمديد وهي قيمة الشرط الجزائي، بحيث يريد مانشستر سيتي التخلي عن هذا الشرط، لكن وكيل هالاند يصر على بقائه.

وأوضحت أن الحل المحتمل سيكون بزيادة الشرط الجزائي ليصل إلى 240 مليون يورو، وهو ما يؤكد ارتفاع القيمة السوقية لهالاند بشكل متزايد، علما بأن قيمة الشرط الحالي تصل إلى 180 مليون يورو.

ويُنظر إلى هالاند على أنه واحد من أفضل الهدافين في العالم حاليا وربما أفضلهم، فأرقامه تتحدث عن نفسها بعدما سجل 105 أهداف في 114 مباراة في جميع البطولات منذ وصوله إلى مانشستر سيتي قادما من بوروسيا دورتموند الألماني، بينها 75 هدفا في 77 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وزاد هالاند توهجه هذا الأسبوع على الصعيد الدولي هذه المرة بعدما قاد منتخب بلاده للصعود إلى المستوى الأول من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وسجل المهاجم الفتاك 3 أهداف في مرمى كازاخستان في المباراة التي انتهت بفوز النرويج 5-1 ضمن الجولة السادسة والأخيرة من المستوى الثاني، وهي الثلاثية الثالثة له هذا الموسم مع النادي والمنتخب ليرفع حصيلته من "الهاتريك" طوال مسيرته إلى 25 وسنه لا يتجاوز 24 عاما.







11 مع مانشستر سيتي.

4 مع بوروسيا دورتموند.

5 مع سالزبورغ النمساوي.

1 مع مولده النرويجي. 4 مع المنتخب الوطني.

وفي الوقت نفسه، وصل هالاند إلى هدفه الدولي رقم 38 سجلها في 39 مباراة، كما صنع 4 أخرى منذ ارتدائه قميص منتخب النرويج للمرة الأولى في سبتمبر/أيلول 2019، ليتفوق على العديد من نجوم كرة القدم، في مقدمتهم الأسطورة دييغو أرماندو مارادونا الذي سجل 34 هدفا في 91 مباراة دولية مع الأرجنتين، وكذلك الفرنسي كريم بنزيمة الذي هز الشباك 37 مرة في 97 مباراة دولية.

وعزز هالاند رقمه القياسي في عدد الأهداف المسجلة في تاريخ دوري الأمم الأوروبية بوصوله إلى الهدف رقم 19، متقدما على الصربي ألكسندر ميتروفيتش (15) والبرتغالي كريستيانو رونالدو (12) والكوسوفي فيدات موريكي والبلجيكي روميلو لوكاكو (10)، كما يتصدر لائحة هدافي النسخة الحالية (الرابعة) برصيد 7 أهداف بفارق هدفين عن "الدون".