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((نادي دبي لسباق الخيل)) يعلن زوهو شريكاً حصرياً للتقنية

11/19/2024 5:08:16 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن «نادي دبي لسباق الخيل» اختياره زوهو كوربوريشن، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا، شريكاً حصرياً للتقنية على مدار العامين المقبلين. وستركز هذه الشراكة على رقمنة العمليات التشغيلية لـ «نادي دبي لسباق الخيل»، بهدف تعزيز الأحداث رفيعة مستوى التي ينظمها النادي وضمان توفير تجربة سلسة من الطراز العالمي لكل من الزوار والمشاركين والموظفين. وجاء هذا الإعلان خلال حفل التوقيع الذي أُقيم في مضمار ميدان، بحضور كل من علي
آل
علي، المدير
التنفيذي وعضو مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، وبريم أناند فيلوماني، المدير المعاون للتحالفات الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى زوهو.
وبصفته الجهة المنظمة لفعاليات كبرى، بما في ذلك كأس دبي العالمي المرموق، سيستفيد نادي دبي لسباق الخيل من حزمة الحلول الرقمية الشاملة التي توفرها شركة زوهو من خلال منصة زوهو ون، نظام تشغيل العمليات للشركات، وذلك لتبسيط عملياته الرئيسية. حيث سيعمل النادي عبر تطبيق حلول زوهو ون على الارتقاء بالجوانب المختلفة لإدارة الأحداث الخاصة به، بدءاً من عملية إصدار التذاكر والمبيعات وصولاً إلى الخدمات اللوجستية وإدارة علاقات العملاء (CRM).
وفي معرض تعليقه على هذه الشراكة، صرّح «علي
آل
علي» قائلاً: «يسرنا أن نرحب بزوهو باعتبارها شريكنا التقني الرسمي لهذا الموسم. إن التكنولوجيا تمثل حجر الزاوية في رؤيتنا على المدى الطويل لـدعم نمو «نادي دبي لسباق الخيل» ومواصلة تطوير صناعة سباقات الخيل. ومع خبرة زوهو الواسعة في هذا المجال، نتطلع قدماً إلى التعاون بشكل وثيق مع فريق عملها من أجل تطوير حلول مخصصة لعملائنا". وأضاف: «نركز جهودنا على إرساء معايير جديدة للتميز، من خلال تبني أنظمة متطورة لإدارة علاقات العملاء CRM وإجراءات مبسطة للاعتماد وتطبيقات مبتكرة للهواتف المحمولة والتي تم تصميمها لتعزيز تجربة مالكي الخيول ومحبي السباقات. ومن شأن هذه الشراكة أن تسهم في تقريبنا أكثر من هدفنا المتمثل في ترسيخ مكانة ميدان كأحد أكثر مضامير سباق الخيول تقدماً تقنياً على مستوى العالم».
وسيستفيد نادي دبي لسباق الخيل من الموقع الإلكتروني لزوهو وتطبيقاتها للأجهزة المحمولة لتحسين إمكانية الوصول وتعزيز التواصل عبر المنصات. وسيلعب برنامج زوهو لإدارة علاقات العملاء زوهو سي آر إم Zoho CRM دوراً محورياً في إدارة عمليات إصدار التذاكر والمبيعات، ليقدم تجارب سلسة وذات طابع شخصي للحضور. كما ستدعم تطبيقات زوهو أيضاً وظائف تشغيلية حرجة مثل الاعتماد، والبث المتزامن، وإدارة مواقف السيارات والحواجز، وإدارة الطلبات، والتي سيتم رقمنتها جميعاً بشكل كامل من أجل تعزيز مستويات الدقة والكفاءة. وقال بريم أناند فيلوماني، المدير المعاون للتحالفات الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى زوهو: متحمسون لكوننا الشريك التقني الحصري لـنادي دبي لسباق الخيل، المؤسسة المرموقة التي تضطلع بدور مركزي في تنظيم رياضات الفروسية الدولية، وتابع قائلاً: تمثل هذه الشراكة فرصة هامة لإظهار كيف يمكن لحزمة حلول زوهو الشاملة أن تدعم عمليات نادي دبي لسباق الخيل وترسخ التزامه بالتميز. حيث سيتمكن النادي عبر استخدام أدوات زوهو القابلة للتخصيص من رقمنة وتحسين العمليات التشغيلية الحرجة، ورفع مستوى التعاون، وتعزيز المرونة والارتقاء بتجربة الضيوف. ونحن فخورون بمساعدة النادي على تكريس مكانته في طليعة التحول الرقمي على مستوى صناعة رياضات الفروسية إقليمياً وعالمياً".
وإضافة لذلك، ستعمل حلول زوهو على تبسيط عملية إدارة أجنحة الضيوف وكبار الشخصيات، مما يضمن تجربة سلسة للزوار رفيعي المستوى. وستساعد تطبيقات زوهو كذلك على تسهيل التنقل داخل المكان، بينما ستزوّد لوحة معلومات التحليلات الشاملة الفريق الداخلي لـنادي دبي لسباق الخيل ببيانات لحظية لتقييم الأداء وتتبع العائد الاستثماري عبر جميع المناطق التشغيلية. ومن شأن هذا النهج المتكامل أن يتيح للنادي القدرة على تحسين عمليات إدارة الأحداث الخاصة به وتقديم تجربة استثنائية للمشاركين والكوادر العاملة والضيوف على حد سواء.
وبموجب الشراكة الممتدة على مدار عامين، سيقوم نادي دبي لسباق الخيل بالاستفادة بشكل كامل من حزمة حلول زوهو لدفع عجلة التحول الرقمي عبر مختلف جوانب عملياته التشغيلية. وبينما يواصل النادي مسيرة نموه، ستعلب حلول زوهو الرقمية المبتكرة دوراً محورياً في ضمان الكفاءة المثلى والنجاح في جميع الجوانب التشغيلية، بدءاً من تنسيق الفعاليات وصولاً إلى تعزيز التفاعل مع العملاء.
ويستقطب نادي دبي لسباق الخيل، الذي يشتهر باستضافة بعض أهم وأرقى أحداث رياضة الفروسية في العالم، أعداداً كبيرة من الحضور والمشاركين من مختلف أنحاء العالم. ومن المقرر عقد الاجتماع المقبل للنادي في مضمار ميدان في 22 نوفمبر 2024.

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