((نادي دبي لسباق الخيل)) يعلن زوهو شريكاً حصرياً للتقنية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلن «نادي دبي لسباق الخيل» اختياره زوهو كوربوريشن، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا، شريكاً حصرياً للتقنية على مدار العامين المقبلين. وستركز هذه الشراكة على رقمنة العمليات التشغيلية لـ «نادي دبي لسباق الخيل»، بهدف تعزيز الأحداث رفيعة مستوى التي ينظمها النادي وضمان توفير تجربة سلسة من الطراز العالمي لكل من الزوار والمشاركين والموظفين. وجاء هذا الإعلان خلال حفل التوقيع الذي أُقيم في مضمار ميدان، بحضور كل من علي
آل
علي، المدير
التنفيذي وعضو مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، وبريم أناند فيلوماني، المدير المعاون للتحالفات الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى زوهو.
وبصفته الجهة المنظمة لفعاليات كبرى، بما في ذلك كأس دبي العالمي المرموق، سيستفيد نادي دبي لسباق الخيل من حزمة الحلول الرقمية الشاملة التي توفرها شركة زوهو من خلال منصة زوهو ون، نظام تشغيل العمليات للشركات، وذلك لتبسيط عملياته الرئيسية. حيث سيعمل النادي عبر تطبيق حلول زوهو ون على الارتقاء بالجوانب المختلفة لإدارة الأحداث الخاصة به، بدءاً من عملية إصدار التذاكر والمبيعات وصولاً إلى الخدمات اللوجستية وإدارة علاقات العملاء (CRM).
وفي معرض تعليقه على هذه الشراكة، صرّح
«علي
آل
علي» قائلاً: «يسرنا أن نرحب بزوهو باعتبارها شريكنا التقني الرسمي لهذا الموسم. إن التكنولوجيا تمثل حجر الزاوية في رؤيتنا على المدى الطويل لـدعم نمو «نادي دبي لسباق الخيل» ومواصلة تطوير صناعة سباقات الخيل. ومع خبرة زوهو الواسعة في هذا المجال، نتطلع قدماً إلى التعاون بشكل وثيق مع فريق عملها من أجل تطوير حلول مخصصة لعملائنا". وأضاف: «نركز جهودنا على إرساء معايير جديدة للتميز، من خلال تبني أنظمة متطورة لإدارة علاقات العملاء CRM وإجراءات مبسطة للاعتماد وتطبيقات مبتكرة للهواتف المحمولة والتي تم تصميمها لتعزيز تجربة مالكي الخيول ومحبي السباقات. ومن شأن هذه الشراكة أن تسهم في تقريبنا أكثر من هدفنا المتمثل في ترسيخ مكانة ميدان كأحد أكثر مضامير سباق الخيول تقدماً تقنياً على مستوى العالم».
وسيستفيد نادي دبي لسباق الخيل من الموقع الإلكتروني لزوهو وتطبيقاتها للأجهزة المحمولة لتحسين إمكانية الوصول وتعزيز التواصل عبر المنصات. وسيلعب برنامج زوهو لإدارة علاقات العملاء زوهو سي آر إم Zoho CRM دوراً محورياً في إدارة عمليات إصدار التذاكر والمبيعات، ليقدم تجارب سلسة وذات طابع شخصي للحضور. كما ستدعم تطبيقات زوهو أيضاً وظائف تشغيلية حرجة مثل الاعتماد، والبث المتزامن، وإدارة مواقف السيارات والحواجز، وإدارة الطلبات، والتي سيتم رقمنتها جميعاً بشكل كامل من أجل تعزيز مستويات الدقة والكفاءة. وقال بريم أناند فيلوماني، المدير المعاون للتحالفات الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى زوهو: متحمسون لكوننا الشريك التقني الحصري لـنادي دبي لسباق الخيل، المؤسسة المرموقة التي تضطلع بدور مركزي في تنظيم رياضات الفروسية الدولية، وتابع قائلاً: تمثل هذه الشراكة فرصة هامة لإظهار كيف يمكن لحزمة حلول زوهو الشاملة أن تدعم عمليات نادي دبي لسباق الخيل وترسخ التزامه بالتميز. حيث سيتمكن النادي عبر استخدام أدوات زوهو القابلة للتخصيص من رقمنة وتحسين العمليات التشغيلية الحرجة، ورفع مستوى التعاون، وتعزيز المرونة والارتقاء بتجربة الضيوف. ونحن فخورون بمساعدة النادي على تكريس مكانته في طليعة التحول الرقمي على مستوى صناعة رياضات الفروسية إقليمياً وعالمياً".
وإضافة لذلك، ستعمل حلول زوهو على تبسيط عملية إدارة أجنحة الضيوف وكبار الشخصيات، مما يضمن تجربة سلسة للزوار رفيعي المستوى. وستساعد تطبيقات زوهو كذلك على تسهيل التنقل داخل المكان، بينما ستزوّد لوحة معلومات التحليلات الشاملة الفريق الداخلي لـنادي دبي لسباق الخيل ببيانات لحظية لتقييم الأداء وتتبع العائد الاستثماري عبر جميع المناطق التشغيلية. ومن شأن هذا النهج المتكامل أن يتيح للنادي القدرة على تحسين عمليات إدارة الأحداث الخاصة به وتقديم تجربة استثنائية للمشاركين والكوادر العاملة والضيوف على حد سواء.
وبموجب الشراكة الممتدة على مدار عامين، سيقوم نادي دبي لسباق الخيل بالاستفادة بشكل كامل من حزمة حلول زوهو لدفع عجلة التحول الرقمي عبر مختلف جوانب عملياته التشغيلية. وبينما يواصل النادي مسيرة نموه، ستعلب حلول زوهو الرقمية المبتكرة دوراً محورياً في ضمان الكفاءة المثلى والنجاح في جميع الجوانب التشغيلية، بدءاً من تنسيق الفعاليات وصولاً إلى تعزيز التفاعل مع العملاء.
ويستقطب نادي دبي لسباق الخيل، الذي يشتهر باستضافة بعض أهم وأرقى أحداث رياضة الفروسية في العالم، أعداداً كبيرة من الحضور والمشاركين من مختلف أنحاء العالم. ومن المقرر عقد الاجتماع المقبل للنادي في مضمار ميدان في 22 نوفمبر 2024.
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