رئيس الأوقاف الجعفرية يطلّع على سير العمل في مشاريع الجوامع والمساجد بمدينة سلمان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد رئيس الأوقاف الجعفرية
يوسف صالح الصالح أنّ دور العبادة تحظى باهتمام كبير من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك
البلاد المعظم، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد
رئيس مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن عهد جلالته الزاهر أثرى مسيرة تشييد الجوامع والمساجد بمملكة البحرين.
واطلع الصالح خلال الجولة الميدانية على سير مشاريع
الإدارة في مدينة سلمان، والتي شملت كل من: مسجد فاطمة الزهراء، ومسجد الإمام الرضا، ومسجد الإمام الجواد، كما قامت الإدارة مؤخرًا بوضع حجر الأساس لجامع الإمام علي، ومسجد
زينب، ضمن خطة مدروسة تلبي احتياجات الأهالي، بمشاركة عضو المجلس رئيس لجنة المال والاستثمار محمود التوبلاني وعضو المجلس رئيس اللجنة الفنية المهندس رياض العريض ومدير الإدارة المهندس محمد جعفر الحسيني، وعدد من رؤساء الأقسام ومسؤولي الإدارة.
وأكد الصالح حرص الإدارة على المضي قدمًا في سير مشاريع دور العبادة في مختلف مناطق المملكة، لا سيما المدن الإسكانية الجديدة، ومتابعة ضمن خطة تراعي احتياجات المناطق الإسكانية الجديدة تبعًا للتخطيط المعتمد، كما أشاد بالمستوى الذي بلغه التنفيذ في المشاريع بما يبعث على الفخر والاعتزاز بهذه المشاريع التي تمثل علامة بارزة في هذه المدينة العامرة.
من جانبه؛ استعرض مدير إدارة الأوقاف الجعفرية المهندس محمد جعفر الحسيني خطة مشاريع الجوامع والمساجد، مشيرًا إلى أن الإدارة استكملت وضع التصاميم المبدئية والتفصيلية لعدد من دور العبادة بالمدن الحديثة، فيما جار العمل على المشاريع الأخرى تمهيدًا لبدء التنفيذ خلال المرحلة المقبلة.
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