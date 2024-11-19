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رئيس الأوقاف الجعفرية يطلّع على سير العمل في مشاريع الجوامع والمساجد بمدينة سلمان

11/19/2024 5:08:15 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد رئيس الأوقاف الجعفرية
يوسف صالح الصالح أنّ دور العبادة تحظى باهتمام كبير من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن عهد جلالته الزاهر أثرى مسيرة تشييد الجوامع والمساجد بمملكة البحرين.
واطلع الصالح خلال الجولة الميدانية على سير مشاريع الإدارة في مدينة سلمان، والتي شملت كل من: مسجد فاطمة الزهراء، ومسجد الإمام الرضا، ومسجد الإمام الجواد، كما قامت الإدارة مؤخرًا بوضع حجر الأساس لجامع الإمام علي، ومسجد
زينب، ضمن خطة مدروسة تلبي احتياجات الأهالي، بمشاركة عضو المجلس رئيس لجنة المال والاستثمار محمود التوبلاني وعضو المجلس رئيس اللجنة الفنية المهندس رياض العريض ومدير الإدارة المهندس محمد جعفر الحسيني، وعدد من رؤساء الأقسام ومسؤولي الإدارة.
وأكد الصالح حرص الإدارة على المضي قدمًا في سير مشاريع دور العبادة في مختلف مناطق المملكة، لا سيما المدن الإسكانية الجديدة، ومتابعة ضمن خطة تراعي احتياجات المناطق الإسكانية الجديدة تبعًا للتخطيط المعتمد، كما أشاد بالمستوى الذي بلغه التنفيذ في المشاريع بما يبعث على الفخر والاعتزاز بهذه المشاريع التي تمثل علامة بارزة في هذه المدينة العامرة.
من جانبه؛ استعرض مدير إدارة الأوقاف الجعفرية المهندس محمد جعفر الحسيني خطة مشاريع الجوامع والمساجد، مشيرًا إلى أن الإدارة استكملت وضع التصاميم المبدئية والتفصيلية لعدد من دور العبادة بالمدن الحديثة، فيما جار العمل على المشاريع الأخرى تمهيدًا لبدء التنفيذ خلال المرحلة المقبلة.


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