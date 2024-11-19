بمناسبة اليوم العالمي للطفولة.. خدمات النواب: دعم الطفل وتنمية قدراته أولوية أساسية في العمل البرلماني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكدت لجنة الخدمات بمجلس النواب أن مملكة البحرين وتنفيذًا للرؤى الملكية السامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك
البلاد المعظّم ، عملت جاهدة على سن التشريعات والقوانين التي تبلورت بصورة عصرية ومميزة لحفظ حقوق الطفل.
وأشارت اللجنة إلى الجهود البارزة للحكومة الموّقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد
رئيس مجلس الوزراء، وما أولته من اهتمام خاص، ضمن الخطط الوطنية التي تعزز التنشئة السليمة والتهيئة المناسبة للأطفال، وتسخير الجهود من أجل صون حقوقهم.
جاء ذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للطفولة، والذي يُحتفى به في 20 من نوفمبر من كل عام.
وأوضحت اللجنة حرص مجلس النواب في دعم شؤون الطفل واعتباره أولوية أساسية من أولويات العمل البرلماني في مملكة البحرين، وقد تحققت إنجازات من القوانين من أبرزها:
"قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة "، و"قانون الطفل"، و"قانون الأسرة" وغيرها.
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