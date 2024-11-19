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بمناسبة اليوم العالمي للطفولة.. خدمات النواب: دعم الطفل وتنمية قدراته أولوية أساسية في العمل البرلماني

11/19/2024 5:08:14 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكدت لجنة الخدمات بمجلس النواب أن مملكة البحرين وتنفيذًا للرؤى الملكية السامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم ، عملت جاهدة على سن التشريعات والقوانين التي تبلورت بصورة عصرية ومميزة لحفظ حقوق الطفل.

وأشارت اللجنة إلى الجهود البارزة للحكومة الموّقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وما أولته من اهتمام خاص، ضمن الخطط الوطنية التي تعزز التنشئة السليمة والتهيئة المناسبة للأطفال، وتسخير الجهود من أجل صون حقوقهم.

جاء ذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للطفولة، والذي يُحتفى به في 20 من نوفمبر من كل عام.

وأوضحت اللجنة حرص مجلس النواب في دعم شؤون الطفل واعتباره أولوية أساسية من أولويات العمل البرلماني في مملكة البحرين، وقد تحققت إنجازات من القوانين من أبرزها:
"قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة "، و"قانون الطفل"، و"قانون الأسرة" وغيرها.

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