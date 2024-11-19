الاحتلال يهدم مسجدا في بلدة جبل المكبر بمدينة القدس

(MENAFN
- Palestine News Network
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القدس / PNN - هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مسجدا في بلدة جبل المكبر بمدينة القدس المحتلة.
واقتحمت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية البلدة، وحاصرت مسجد الشياح، وفرضت طوقاً في محيطه، قبل الشروع بعملية الهدم.
وسلّمت بلدية الاحتلال في القدس قبل نحو أسبوعين إخطارا نهائياً بهدم المسجد، المقام قبل عشرين عاماً على مساحة تقدر بـ 80 مترا مربعا، ويتكون من طابق واحد، وساحة خارجية.
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