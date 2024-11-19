السفير عرفة يطلع رئيسة البرلمان الألماني على مجمل التطورات الفلسطينية

MENAFN - Palestine News ) برلين / PNN - أطلع سفير دولة فلسطين لدى ألمانيا ليث عرفة، رئيسة الفدرالي الألماني (البندستاغ) باربيل باس، على مجمل التطورات على الساحة الفلسطينية، لا سيما مستجدات حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على شعبنا.

وناقش السفير عرفة مع رئيسة البرلمان ما يتوجب على ألمانيا فعله في سبيل وقف العدوان، ابتداءً بتصويب الموقف وتسمية الامور بمسمياتها، والاضطلاع بدور فاعل على اساس القانون الدولي والشرعية الدولية.

كما تناول اللقاء ما يجري تداوله من خطاب متطرف من بعض التيارات السياسية، وما يحمله من تحريض، اضافة الى القرارات الاخيرة في "البندستاغ"، وما تثيره من قلق، بالنظر لما تحمله من مضامين.