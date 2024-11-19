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تشاؤم إسرائيلي حيال احتمالات اتفاق وقف إطلاق نار في لبنان

11/19/2024 4:17:35 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل / PNN - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم، الثلاثاء، بوجود "تشاؤم" في إسرائيل حيال إمكانية التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار مع لبنان، بسبب الشروط التعجيزية التي تضعها تل أبيب، وخاصة في البند الذي يتحدث عن منح جيشها "حرية عمل" في لبنان، بعد التوصل لاتفاق، بذريعة أن حزب الله قد يخرق الاتفاق.

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله إن "التوصل لاتفاق لن يكون في الأيام القريبة على ما يبدو". ويأتي ذلك بعد أن روّجت إسرائيل من خلال وسائل إعلامها، وكذلك قنوات عربية، أنباء لا أساس لها بأن التوصل إلى اتفاق مع لبنان بات قريبا.

في موازاة أقوال المصدر الإسرائيلي، أشارت الصحيفة إلى أن الجيش الإسرائيلي صادق على خطط أخرى لمهاجمة الضاحية الجنوبية لبيروت وتنفيذ اغتيالات واستمرار استهداف مواقع حزب الله في جنوب لبنان.

ووصل المبعوث الأميركي، عاموس هوكشتاين، إلى بيروت، اليوم، في محاولة لدفع المفاوضات حول اتفاق كهذا، وترددت تقارير إسرائيل بأن هوكشتاين سيزور إسرائيل غدا.

ولا يبدو أن إسرائيل تريد التوصل إلى اتفاق، ويتضح ذلك من خلال تصريحات وزراء إسرائيليين، بينهم وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، الذي قال أمس إن اتفاق مع لبنان "لا يساوي الورق التي يطبع عليها".

لكن الأمر لا يتوقف عند سموتريتش أو غيره من الوزراء المتطرفين. فقد قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع الكابينيت السياسي – الأمني، وكذلك أمام لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، أمس، إنه "ليس مهما ماذا سيكتب في الورقة (أي الاتفاق)، فالورقة هي مجرد ورقة وحسب"، حسبما نقلت عنه وسائل إعلام.

من جهة أخرى، أشار موقع "واينت" الإلكتروني إلى إعلان حزب الله منذ بداية الحرب على غزة أن المواجهة بينه وبين إسرائيل هي إسناد لغزة، وأنه إذا نجح هوكشتاين بالتوصل إلى وقف إطلاق نار في لبنان، فإنه "سيكون هنا عمليا ولأول مرة فصلا بين لبنان وغزة. وبذلك سيتنازل حزب الله عن مطلبه الأساسي" بوقف الحرب على غزة.

MENAFN19112024000205011050ID1108900841

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