شهيدان بمثلث الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على جنين ومخيمها

(MENAFN
- Palestine News Network
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جنين / PNN - استشهد شابان، صباح الثلاثاء، جراء قصف
قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا بقذائف "الأنيرجا" خلال محاصرته في قرية مثلث الشهداء جنوب جنين في الضفة الغربة المحتلة.
واقتحمت قوات معززة من جيش الاحتلال، فجرا، مدينة جنين ومخيمها، ونفذت عمليات هدم وتجريف للطرقات وجرف البنى التحتية وسط اشتباكات ضارية، بينما حاصرت قوة خاصة منزل في قرية مثلث الشهداء.
وقالت مصادر فلسطينية محلية إن عددا كبيرا من الآليات العسكرية اقتحم المدينة من حاجز الجلمة العسكري، وانتشرت في عدة أحياء وعند مدخل المخيم، وداهمت عددا من منازل الفلسطينيين وفتشتها.
وشرعت جرافات الاحتلال بتجريف عدد من الشوارع الرئيسية والبنية التحتية في المدينة، فيما دارت مواجهات عنيفة في محيط المخيم.
وتم تفعيل صافرات الإنذار في مآذن مساجد جنين ومخيمها مع بدء توغل قوات الاحتلال باتجاه المدينة.
وفجرت المقاومة في جنين ومخيمها جرافات لجيش الاحتلال خلال اقتحام مستمر منذ منتصف الليلة الماضية لتدمير ما تبقى من البنية التحتية تزامنا مع الأمطار.
ودارت اشتباكات عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال الخاصة في محيط المنزل المحاصر في قرية مثلث الشهداء جنوب جنين، ودفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية باتجاه المنزل المحاصر الذي تم استهدافه بقذائف "إنيرجا".
وقالت سرايا القدس - كتيبة جنين في بيان مقتضب: "يواصل مقاتلونا التصدي لقوات العدو في محاور القتال عند أطراف المخيم وإمطارهم بزخات كثيفة من الرصاص والعبوات الناسفة محققين إصابات مؤكدة".
وأضاف البيان: "كما تمكن مقاتلونا من تفجير عدد من العبوات الناسفة المعدة مسبقاً بالجرافات العسكرية بمحور الساحة في مخيم جنين".
وأعلنت مديرية التربية والتعليم في جنين عن تحويل الدوام اليوم في مدارس مدينة جنين ومخيمها إلى إلكتروني، جراء استمرار العدوان، وحفاظا على سلامة المعلمين والطلبة.
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