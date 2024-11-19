الجمارك تضبط مواد منتهية الصلاحية

MENAFN - Amman Net) صرح الناطق الإعلامي باسم دائرة الجمارك الأردنية بأن الكوادر الجمركية العاملة في مديرية مكافحة التهريب تمكنت من ضبط كميات كبيرة من مواد الغذائية منتهية الصلاحية تقدر 1000 كيلو من مادة الكاكاو وعبوات لمستحضرات طبية وأدوية تقدر بحوالي ١١ الف عبوة مخزنة بظروف سيئة جدا ، وحوالي ٧٦ الف من الحقن الطبية البلاستيكية منتهية الصلاحية بالاضافة إلى كميات كبيرة من مادة المعسلغير صالحة للاستهلاك البشري قدرت بحوالي ٢٠٠٠ كيلو ضبطت في إقليم الوسط بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

وأوضحت الجمارك في بيان صحفي ان الكوادر الجمركية في مديرية مكافحة التهريب كانت قد ضبطت الكميات المذكورة بعد عملية طويلة من البحث والتحري والمراقبة عملت عليها الاقسام المختلفة حتى تمكنت الكوادر من

ضبط المواد والمتورطين بهذه العملية وايداعهم إلى الأجهزة المختصة تمهيدا لتحويلهم إلى القضاء .



واكد الناطق الإعلامي بدائرة الجمارك الأردنية بأن الكوادر الجمركية العاملة في مختلف مراكز ومديريات الدائرة تعمل وبشكل حثيث إلى جانب أجهزة الدولة الأخرى في حماية صحة المواطن من عبث ضعاف النفوس من المهربين والباحثين عن الكسب غير

المشروع عن طريق مثل هذه الأساليب المخالفة والتي تعرض حياة المواطنين للخطر فضلا عن أنها أعمال تخالف أحكام القانون.