الجمارك تضبط مواد منتهية الصلاحية

(MENAFN
- Amman Net) صرح الناطق الإعلامي باسم دائرة الجمارك الأردنية بأن الكوادر الجمركية العاملة في مديرية مكافحة التهريب تمكنت من ضبط كميات كبيرة من مواد الغذائية منتهية الصلاحية تقدر 1000 كيلو من مادة الكاكاو وعبوات لمستحضرات طبية وأدوية تقدر بحوالي ١١ الف عبوة مخزنة بظروف سيئة جدا ، وحوالي ٧٦ الف من الحقن الطبية البلاستيكية منتهية الصلاحية بالاضافة إلى كميات كبيرة من مادة المعسل
غير صالحة للاستهلاك البشري قدرت بحوالي ٢٠٠٠ كيلو ضبطت في إقليم الوسط بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية.
وأوضحت الجمارك في بيان صحفي ان الكوادر الجمركية في مديرية مكافحة التهريب كانت قد ضبطت الكميات المذكورة بعد عملية طويلة من البحث والتحري والمراقبة عملت عليها الاقسام المختلفة حتى تمكنت الكوادر من
ضبط المواد والمتورطين بهذه العملية وايداعهم إلى الأجهزة المختصة تمهيدا لتحويلهم إلى القضاء .
واكد الناطق الإعلامي بدائرة الجمارك الأردنية بأن الكوادر الجمركية العاملة في مختلف مراكز ومديريات الدائرة تعمل وبشكل حثيث إلى جانب أجهزة الدولة الأخرى في حماية صحة المواطن من عبث ضعاف النفوس من المهربين والباحثين عن الكسب غير
المشروع عن طريق مثل هذه الأساليب المخالفة والتي تعرض حياة المواطنين للخطر فضلا عن أنها أعمال تخالف أحكام القانون.
MENAFN19112024000209011053ID1108900565
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.