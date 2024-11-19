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قدس العروبة .. جديد الخطاب الملكي

11/19/2024 3:11:52 AM
(MENAFN- Amman Net) أهم ما ورد في خطبة العرش التي ألقاها جلالة الملك أمس ايذانا بافتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة العشرين استخدامه لتوصيف جديد لمدينة القدس المقدسة واصفا إياها بـ"قدس العروبة "، وهو توصيف غير مسبوق يدخل للمرة الأولى في معجم الخطاب السياسي الملكي.
ولست هنا بصدد الإفاضة في توضيح مفهوم"العروبة " وسياقاتها وعلائقها المتشابكة بين توصيفات متعددة على نحو "العرب"، و "القومية العربية "...الخ، لكني يكفيني التأشير الى أن مفهوم "العروبة" الذي استخدمه جلالته في خطابه يذهب الى ما هو أبعد من ذلك، فقصدية "العروبة " تتسع لتشمل الثقافي، والفكري، والأخلاقي، والسلوكي، والإجتماعي، والرابط الروحي، بما يقود الى ما هو أبعد من توصيف " القومي "، أو حتى "الديني" أو " المذهبي ". .
ولا أظن بالمطلق أن جلالته استخدم هذا التوصيف تكلفا واعتباطا، وإنما أراده بكل معانيه ومضامينه التي تتسع وتتشعب لتشمل كل من له وشيجة وصل او اتصال بالثقافة العربية وبما يتعدى المفهوم الكلاسيكي لمعنى العرب والعربي والقومية العربية...الخ.
ولربما عنى جلالته باستخدامه هذا التوصيف كل من قبل بالثقافة العربية بغض النظر عن دينه وجنسيته وعرقه ومذهبه العقدي، مستثنيا بذلك من قبل الإسلام دينا ورفض العرب والعربية ثقافة وفكرا.
فــ"قدس العروبة "في فكر جلالته هنا أوسع مدى وأدق دلالة لتعرف من هو العربي الذي يتوجب عليه أن يكون"عروبيا " فكرا وسياسة ومذهبا وهوية، وهنا تصبح القدس بقدسيتها أكبر من أن تحيط بها قومية، او عرقية، أو حتى مذهبية دينية.
قال جلالته بوضوح " وستبقى قدس العروبة أولوية أردنية هاشمية، وسنواصل الدفاع عن مقدساتها والحفاظ عليها، استنادا إلى الوصاية الهاشمية، التي نؤديها بشرف وأمانة " ، وهذا تأكيد للمؤكد، ورد واضح على بعض الدعوات التي تنطح بعض الكتاب للدعوة الى تحوصل الأردنيين حول أنفسهم، وأن لا علاقة للأردن بما يجري خارج حدوده، متناسين في الوقت نفسه أن الأردن منذ تشكيله إمارة سنة 1921 بني هويته الوطنية على أساس"عروبي" ولا يستطيع العيش والإستمرار إن أدار ظهره لهذه الهوية الجامعة.
ولربما هذا ما عناه جلالته في خطبته حين عاد ليؤكد على أن الأردن "دولة راسخة الهوية، لا تغامر في مستقبلها وتحافظ على إرثها الهاشمي وانتمائها العربي والإنساني، فمستقبل الأردن لن يكون خاضعا لسياسات لا تلبي مصالحه أو تخرج عن مبادئه (...) وسيبقى الأردن عظيما وطنا طيبا مباركا بأهله وأرضه... ووجها عربيا صادقا..).
إن ( الهاشمية ) بمفهومها السياسي والعقدي تستند الى "العروبة " بكل تجلياتها الهوياتية ، ولا يمكن حصرها في حدود ضيقة إلى أبعد حدود الضيق ــ كما يريدها البعض ــ، بل يريد جلالته لها أن تتسع لتشمل فضاءا أوسع من تلك الدعوات التي تريد حصر "الأردن " في جغرافيا الذات وبما يتعارض بالمطلق مع الهوية العروبية للأردن الذي ولد من رحمها، وبنى نفسه بموجبها ووفقا لمحدداتها.
اليوم ربما يكون مناسبا لترسيخ مباديء (الهاشمية ) في إطارها الموضوعي والكياني والتاريخي، فقد آن الأوان لمغادرة مرحلة "التوصيفات " والإكتفاء برفع الرايات إلى بناء الذات الوطنية على مباديء الفكر "الهاشمي " وتجلياته الفكرية والثقافية، وبذلك يتواصل الأواخر بالبناة الأوائل.

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