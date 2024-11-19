شبكة المنظمات الأهلية تحذر من انهيار منظومة العمل الانساني في قطاع غزة

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - حذرت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية من انهيار منظومة العمل الانساني في قطاع غزة جراء تشديد الاحتلال القيود المفروضة على دخول المساعدات الانسانية الى قطاع غزة . وتشير الشبكة الى توقف عشرات المخابز والمطابخ المجتمعية عن العمل جراء قيود الاحتلال على دخول الامدادات الغذائية حيث يعتمد معظم سكان قطاع غزة عليها في غذاءهم اليومي بعد ان فقدوا مصادر دخلهم.

وتحذر الشبكة في بيان وصل لوطن نسخة عنه من التداعيات الخطيرة لهذا التدهور المتسارع على الاوضاع الانسانية وتاثيرات ذلك على واقع حياة السكان الذين بات معظمهم يعانون من النزوح المتكرر ويمكثون في خيام مهترئة لا تستطيع ان تصمد في وجه المطر والبرد والرياح. وتجدد الشبكة مطالبتها للامم المتحدة بإعلان قطاع غزة منطقة مجاعة وتحمل مسؤوليتها القانونية والاخلاقية تجاه هذا التدهور الحاصل على كافة المستويات وانقاذ حياة السكان وتوفير الحماية لهم بكل مستوياتها.

كما تطالب الشبكة بتكثيف الجهود على كافة المستويات من اجل وقف سطو بعض العصابات المنظمة والافراد على قوافل المساعدات وتأمين وصولها الى مستحقيها في وقت بات اطفالنا يعانون من حالات شديدة من سوء التغذية تهدد حياتهم. وتؤكد الشبكة اننا امام مرحلة هي الاخطر والاسوأ من العدوان الاسرائيلي على شعبنا الفلسطيني وبخاصة في شمال قطاع غزة مما يتطلب تدخلا جادا من كل الاطراف الدولية لوقف العدوان ودخول المساعدات وحماية المدنيين وإنصاف الضحايا. كما تطالب الجهات الفلسطينية وبخاصة الحكومة الفلسطينية بتحمل مسؤولياتها كاملة تجاه التحرك على كافة المستويات الوطنية والدولية لوقف العدوان ورفع الحصار وتعزيز صمود ابناء شعبنا في قطاع غزة.