أمميون أمام مجلس الأمن: الحرب الإسرائيلية الطاحنة والمدمرة في قطاع غزة يجب وقفها فورا

MENAFN - Palestine News ) نيويورك / PNN - قال أمميون إن الحرب الإسرائيلية المدمرة في قطاع غزة تسببت في دمار شامل وخسائر فادحة.

وأضافوا في إحاطاتهم أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي الليلة الماضية، لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط "ستتردد أصداء هذه الأحداث لأجيال وتشكل المنطقة بطرق لا يمكننا استيعابها بالكامل بعد".

وأوضحوا أن الوضع الإنساني في غزة، مع بداية فصل الشتاء، "كارثي"، وخاصة التطورات في شمال غزة مع نزوح واسع النطاق وشبه كامل للمواطنين وتدمير واسع النطاق وتطهير الأراضي، وسط ما يبدو وكأنه تجاهل مقلق للقانون الدولي الإنساني.

وأكدوا أن الظروف الحالية في غزة "هي من بين أسوأ الظروف التي شهدناها خلال الحرب بأكملها ولا نتوقع تحسنها".

وتحدث المسؤولون الأمميون عن الوضع في الضفة الغربية المحتلة، التي "لا تزال عالقة في دوامة مدمرة من العنف واليأس".

وأشاروا إلى استمرار الهجمات العسكرية الإسرائيلية في المدن الفلسطينية ومخيمات اللاجئين في المنطقة (أ)، واستمرار التوسع الاستيطاني دون هوادة، حيث اتخذت الحكومة الإسرائيلية العديد من الخطوات لتسريع التقدم الاستيطاني، كما يدعو بعض الوزراء الآن علنا إلى الضم الرسمي للضفة الغربية في الأشهر المقبلة، وإنشاء مستوطنات في غزة.

وفي السياق، نبه منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط إلى أن الخطوات التي يتم اتخاذها على الأرض في غزة والضفة الغربية المحتلة "تبعدنا أكثر فأكثر عن عملية السلام وعن الدولة الفلسطينية القابلة للحياة في نهاية المطاف".

السفير رياض منصور، المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة قال إن "العنف طريق مسدود".

وأضاف "منطقتنا لا تحتاج إلى المزيد من القتل، بل إلى حل سياسي عادل. والحل ليس في اختفاء شعب واحد، بل في القبول والوجود المتبادلين. وليس في أن تَقتُل أو تُقتَل، بل في العيش والسماح للآخرين بالعيش".

وأوضح أن مسار العمل الوحيد الذي يتعين على مجلس الأمن أن يتخذه، إذا كان له أن يحتفظ بأي قدر من المصداقية هو "المطالبة بوقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة".

وشدد على أن الاختيار بسيط، "بين الاحتلال والحرية، والضم والاستقلال، والفصل العنصري وكرامة الحقوق العالمية، والقمع والتعايش، والاختيار بين الحرب والسلام". ودعا جميع الدول إلى التحرك لحماية المدنيين، والاعتراف بدولة فلسطين، وتنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، واحترام الالتزامات القانونية الدولية، دون استثناء، ودون خوف أو محاباة.

ودعا منصور كذلك إلى التحرك بشكل حاسم لإنهاء أنشطة الاستيطان في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، بما في ذلك اتخاذ إجراءات ضد المسؤولين الإسرائيليين، "قبل أن نرى المستوطنات تُبنى مرة أخرى في غزة".

وحض على دعم المبادرات الرامية إلى تحقيق السلام العادل والدائم، "من خلال الأفعال، وليس الأقوال فقط".

وقال منصور إن ما هو غير واقعي هو الاعتقاد بأن قمع أمة بأكملها سيؤدي إلى السلام والأمن، "وأن أحد الجانبين يمكنه ببساطة القضاء على الجانب الآخر".

وأكد منصور أن مسارا مختلفا ممكن، "إذا رفضنا هذا العجز الذي فرضناه على أنفسنا". وأضاف أن "التحلي بالواقعية يعني رفض الاستسلام لواقع الموت والدمار، والاحتلال والصراع، والكراهية والحرب، والعمل بدلا من ذلك معا لرسم مسار ينهي هذه الإبادة الجماعية، وينهي هذا الاحتلال ويضمن سيادة إرادتنا الجماعية من أجل الحرية والعدالة والسلام على هذا الواقع".

مندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير هادي هاشم الذي تحدث بالنيابة عن المجموعة العربية، قال إن المجموعة تجدد دعوتها "للتصدي للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة ولبنان، ولوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وأضاف أن المجموعة العربية تحذر من خطر التصعيد الذي يعصف بالمنطقة وتبعاته الإقليمية والدولية، ومن "توسع رقعة العدوان الذي تجاوز قطاع غزة، وامتد ليشمل لبنان".

وقال هاشم إن المجموعة العربية تدين سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها إسرائيل واستخدام الحصار والتجويع سلاحا ضد المدنيين في قطاع غزة، ومواصلة تبني وإقرار الكنيست الإسرائيلية "للقوانين العنصرية وغير الشرعية ضد وكالة الأونروا".

وأفاد بأن المجموعة العربية تدين بأشد العبارات "الجرائم الإسرائيلية المروعة في قطاع غزة في سياق جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي خاصة في شمال القطاع خلال الأسابيع الماضية".

وأوضح أن المجموعة تطالب مجلس الأمن بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة وذات مصداقية للتحقيق في هذه الجرائم، واتخاذ خطوات جدية لمنع طمس الأدلة والبراهين لمساءلة ومحاسبة مرتكبيها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

وأشار إلى أن المجموعة العربية تتطلع إلى المؤتمر الإنساني الذي ستستضيفه القاهرة في الثاني من كانون الأول/ديسمبر القادم، في سياق جهود توفير الدعم الإنساني الكافي للقطاع.

وأضاف أن المجموعة العربية "تؤكد على أن السلام العادل والشامل في المنطقة، لا يمكن تحقيقه دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية المحتلة".

وقال هاشم بصفته مندوبا دائما للبنان إن "الأساس يبقى هو وقف العدوان ووقف إطلاق النار فورا، وانسحاب إسرائيل من كافة الأراضي اللبنانية المحتلة".

ونبه إلى أنه كلما استمرت إسرائيل بخروقاتها البرية والبحرية والجوية لسيادة لبنان، وتهربت من إظهار الحدود البرية المعترف بها دوليا، "كلما ساهمت بالتأسيس لحروب مستقبلية نعمل جاهدين لتلافيها".