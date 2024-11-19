بنك فلسطين يساهم في تنفيذ تدخلات إنسانية وإغاثية جديدة لصالح أهلنا شمال القطاع بالشراكة مع جمعية عطاء

MENAFN - Palestine News ) غزة /PNN/ واصل بنك فلسطين مساهماته الإنسانية تجاه أهلنا في قطاع غزة، حيث قام بتنفيذ جملة جديدة من التدخلات الإغاثية والإنسانية لصالح مئات العائلات النازحة في مراكز الإيواء شمال قطاع غزة، الذي بات يعاني أوضاعاَ إنسانية وصحية خطيرة جداً جراء الحرب.

واشتملت التدخلات الجديدة التي نفذها البنك ضمن جسره الإغاثي المتواصل لمساندة أهلنا في القطاع منذ بداية الحرب، على توزيع مئات الطرود الغذائية، وتوفير مياه صالحة للشرب، بالإضافة إلى توفير مستلزمات شتوية، لصالح العائلات النازحة في منطقة جباليا شمالي قطاع غزة مع اقتراب دخول فصل الشتاء بالشراكة مع جمعية عطاء فلسطين.



وأشار بنك فلسطين إلى إن عملياته الإنسانية والإغاثية المستمرة لدعم أهلنا في قطاع غزة، لم تتوقف منذ بدء الحرب، مشيراً إلى أن هذه المساهمات تنضوي تحت مظلة جسره الإغاثي والإنساني، وينفذها مع عدد من الشركاء المحليين والدوليين. موضحاً بأن هذه المساهمات جزء من مسؤوليته المجتمعية والانسانية تجاه شعبنا، بما يعزز من صمود أهلنا في القطاع لمواجهة الظروف المعيشية القاسية. مؤكداً على مواصلته لهذه الجهود ومساندته لأهلنا في غزة، والمساهمة في تلبية كافة احتياجاتهم، حتى يتمكنوا من الخروج من أزمتهم الإنسانية، معبراً عن أمله بأن تنتهي هذه الحرب في أسرع وقت ممكن.

ويعد هذا التدخل التاسع والعشرون ضمن الجسر الإغاثي المتواصل منذ بداية الحرب، لا سيما في ظل النقص الحاد الذي يعاني منه شمالي القطاع على وجه الخصوص في الاحتياجات الطارئة كافة، وفقدان مقومات الحياة في قطاع غزة جراء الحرب.

جدير بالإشارة أن مجموعة بنك فلسطين ومن خلال عدد من المؤسسات المحلية والدولية، تواصل تدخلاتها الإنسانية لإغاثة أهلنا المتضررين، والعائلات النازحة منذ بدء الحرب، بما فيها إطلاق برنامج لرعاية 20,000 يتيم في قطاع غزة بالشراكة مع مؤسسة التعاون، إلى جانب توفير آلاف الوجبات الغذائية الساخنة، والطرود الغذائية، وعبوات المياه المعدنية والطرود الصحية لآلاف النازحين، إضافة إلى توفير مستلزمات شتوية لصالح العائلات والأطفال، كما تم تقديم مساعدات مالية عاجلة لمرضى القطاع في مستشفيات الضفة الغربية والقدس والأردن، وتنفيذ فعاليات ترفيهية ودعم نفسي للنساء والأطفال في مراكز الإيواء.