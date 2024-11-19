ترامب يحصل على فرصة جديدة

(MENAFN
) لو كنت مواطنًا أمريكيًا، فمن المحتمل أنني لم أكن لأنتخب دونالد ترامب, قيمه، تاريخه الشخصي، تصرفاته، وتعييناته لا تتماشى مع ما أؤمن به, ومع ذلك، باعتباري مواطنًا في بلد آخر، أجد نفسي بعيدًا عن معضلة انتخابه، رغم أنني قلِق بشأن التأثير المحتمل لرئاسته على مستقبل بلدي, على الرغم من تحفظاتي، أعتقد أنه من الجدير إعطاء ترامب
فرصة, ولا يمكن إنكار فوز ترامب, فقد فاز بشكل حاسم، وحزبه يسيطر الآن على الرئاسة وكذلك على التشريع، حيث أصبح مجلس النواب أيضًا تحت تأثيره, لمدة العامين القادمين، وربما لأبعد من ذلك، يمتلك ترامب قبضة قوية على السلطة, يسيطر على حزبه الذي يسيطر على الكونغرس، وقد رسّخ تعييناته الهيمنة المحافظة في المحكمة العليا, علاوة على ذلك، باعتباره الرئيس، يمتلك ترامب حرية كبيرة في تشكيل السياسة الخارجية، وهي مجال تقليديًا يتمتع فيه الرئيس بصلاحيات واسعة في السياسة الأمريكية.
وما الذي سيقوم به ترامب بهذه السلطة الكبيرة؟ يبقى هذا غير واضح، حيث من الصعب تحديد نواياه, الدبلوماسيون في جميع أنحاء العالم مشغولون الآن في محاولة فهم خطواته القادمة، ويعتمدون في تقديراتهم على أربعة عوامل رئيسية لتقييم أفعاله المحتملة: تعييناته، دائرة مستشاريه المقربين، غرائزه، والقيم التي يحملها أو يفتقر إليها, ولكنني أود أن أحذر من إعطاء أهمية كبيرة لتعييناته, يميل ترامب إلى ملء المناصب الرئيسية استنادًا إلى الولاء السياسي أكثر من الخبرة, على سبيل المثال، اختياره لمايك هاكابي، الواعظ الإنجليزي المتشدد، كسفير لإسرائيل يُنظر إليه على أنه خطوة لإرضاء قاعدة الإنجليين الذين صوتوا له, وبالمثل، يُعتبر تعيين ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط، من قبل ترامب، خطوة أخرى تكرس تحالفه مع إسرائيل، رغم أنه لا يملك خبرة سياسية لكنه يعد من داعمي إسرائيل, من المحتمل أن يتماشى الاثنان مع مصالح إسرائيل، لكن عندما يريد رئيس الوزراء نتنياهو فهم الموقف الأمريكي، فإنه سيتوجه على الأرجح إلى مستشار ترامب الموثوق، رون ديرمر.
كذلك عامل آخر حاسم في تشكيل قرارات ترامب هو دائرة مستشاريه المقربين، والتي تضم شخصيات مؤثرة مثل إيلون ماسك, باعتباره أغنى رجل في العالم وحليفًا كبيرًا لترامب، يبقى تأثير ماسك في الدبلوماسية العالمية غير واضح، رغم أن لقاءه السري الأخير مع السفير الإيراني أثار تساؤلات حول توجهات سياسة ترامب الخارجية, وفي النهاية، قد تكون غرائز ترامب هي العامل الأكثر تأثيرًا, من المحتمل أن تميل سياسته الخارجية إلى العزلة، استنادًا إلى شعاره "أمريكا أولًا", يفاخر ترامب بأنه خلال فترة ولايته الأولى، لم تشارك أمريكا في حروب خارجية، رغم أن هذا قد يكون أكثر مرتبطًا بأجندته السياسية من تقييمه الواقعي للأحداث, من المرجح أن يركز ترامب على صفقات اقتصادية بدلاً من التدخل العسكري، معتقدًا أن كل صراع دولي يوفر له فرصة لعقد "صفقة القرن", قد يؤثر هذا التوجه على الحروب الحالية في أوكرانيا والشرق الأوسط، حيث قد تسعى إدارة ترامب إلى تخفيف التوترات من خلال المفاوضات الدبلوماسية بدلاً من التدخل العسكري.
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