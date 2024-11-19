حزب الله يقدم ملاحظاته على مسودة الهدنة الأمريكية إلى رئيس مجلس النواب اللبناني

(MENAFN
) في الوقت الذي تواصل فيه القوات الإسرائيلية تقدمها في جنوب لبنان، قدم حزب الله ملاحظاته على مسودة الهدنة الأمريكية إلى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، وفقاً لمصادر حكومية, وجاء تقديم هذه الملاحظات بالتزامن مع تأجيل الزيارة المخطط لها للمبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين إلى بيروت, وأبلغ هوكشتاين بري مساء أمس أنه سيؤجل زيارته حتى يوضح لبنان موقفه من اتفاق التسوية المقترح, وأفاد مسؤولون أمريكيون لموقع *أكسيوس* أن "الكرة في ملعب لبنان"، وأنهم ينتظرون رد لبنان قبل أن يتوجه هوكشتاين إلى بيروت, وكشف مصدر حكومي
لبناني أن لبنان لديه تحفظات على بند في المسودة الأمريكية يتعلق بحق إسرائيل في الدفاع عن النفس، والذي يعتبره غامضاً ويحتاج إلى تعديل ليتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 1701.
كما أوضحت لبنان أنها لن تقبل بأي تعديل على هذا القرار، وقد كان حزب الله صريحاً في معارضته لبعض بنود مسودة الهدنة, وأكدت الحكومة اللبنانية أنها تسعى لضمان أن أي اتفاق يتماشى مع أحكام قرار 1701، وأعربت عن دعمها لتعزيز دور اللجنة الثلاثية التي تشرف على الهدنة، شريطة أن يسبق ذلك انسحاب إسرائيل من الجنوب ونشر الجيش اللبناني هناك, وأكدت الحكومة اللبنانية أن النقاط التي تم إثارها في المسودة سيتم مناقشتها مع هوكشتاين عند وصوله إلى بيروت, وبعد اجتماعاته في لبنان، من المتوقع أن يزور هوكشتاين إسرائيل، لكن رحلته إلى هناك من المرجح أن تتأجل بسبب تأجيل زيارته إلى بيروت.
وفي الوقت نفسه، كشف قناة "كان" العبرية عن بعض تفاصيل مقترح التسوية الأمريكي، مشيرة إلى أن الاقتراح يتضمن نشر 5,000 جندي لبناني في المناطق الجنوبية من لبنان، وتقديم تعهد من الاحتلال بعدم مهاجمة لبنان، وإعادة رسم الحدود البرية بين البلدين, كما يشدد المقترح على الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1701، ونشر الجيش اللبناني إلى جانب قوات اليونيفيل في جنوب لبنان، ومنع إعادة تسليح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة, كما يتضمن الإشراف على مبيعات الأسلحة وإنتاجها في لبنان من قبل الحكومة اللبنانية، وكذلك تفكيك المنشآت غير المعترف بها التي تقوم بإنتاج الأسلحة, كما ينص الاقتراح على انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان في غضون سبعة أيام، ليحل الجيش اللبناني مكانها تحت إشراف دولي, بالإضافة إلى ذلك، ستتم عملية نزع سلاح الجماعات المسلحة جنوب نهر الليطاني في غضون 60 يوماً من توقيع الاتفاق.
كذلك أدت الحرب المستمرة إلى سقوط العديد من الضحايا، حيث أفادت التقارير الرسمية اللبنانية بسقوط 3,445 شهيداً، و14,599 جريحاً (من بينهم العديد من النساء والأطفال)، فضلاً عن نزوح نحو 1, 4 مليون شخص, على الأرض، أفاد حزب الله بتوجيه صواريخ تجاه القوات الإسرائيلية جنوب بلدة خيام، في حين ذكرت وسائل الإعلام العبرية حدوث أضرار في منزل ومبنى ومركبات جراء قصف صاروخي في كريات شمونة.
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