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قوات الاحتلال تحاصر منزلا وتقصفه بـ الانيرجا في قرية مثلث الشهداء جنوب جنين

11/19/2024 2:11:27 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين/PNN- حاصرت قوات خاصة اسرائيلية
صباح اليوم الثلاثاء، منزلا في قرية مثلث الشهداء جنوب جنين.

وافاد شهود عيان بأن قوات خاصة إسرائيلية تحاصر منزلاً تحصن فيه عدد من الشبان، وتطلق الرصاص الحي باتجاههم، قبل وصول تعزيزات
عسكرية للقرية وتطلق قذيفة "إنيرجا" تجاه المنزل.

يتبع ..

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