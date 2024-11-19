قوات الاحتلال تحاصر منزلا وتقصفه بـ الانيرجا في قرية مثلث الشهداء جنوب جنين
التاريخ
11/19/2024 2:11:27 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
جنين/PNN- حاصرت قوات خاصة اسرائيلية
صباح اليوم الثلاثاء، منزلا في قرية مثلث الشهداء جنوب جنين.
وافاد شهود عيان بأن قوات خاصة إسرائيلية تحاصر منزلاً تحصن فيه عدد من الشبان، وتطلق الرصاص الحي باتجاههم، قبل وصول تعزيزات
عسكرية للقرية وتطلق قذيفة "إنيرجا" تجاه المنزل.
يتبع ..
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