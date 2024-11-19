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الصين تتهم مجلس الأمن بعدم أداء واجبه تجاه القضية الفلسطينية

11/19/2024 2:11:26 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نيويورك/PNN- قال مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة فو جونغ، إن مجلس الأمن لم يتمكن من أداء واجباته بفعالية تجاه القضية الفلسطينية ولم يستطع الرد على توقعات المجتمع الدولي.

وأوضح جونغ، في كلمة خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن الشرق الأوسط، الليلة الماضية، أن سبب ذلك يعود إلى اتخاذ أحد الأعضاء الدائمين مواقف مخالفة لتطلعات المجتمع الدولي، في إشارة منه إلى الولايات المتحدة.

وأضاف أن استخدام الولايات المتحدة سلطة النقض "فيتو" بشكل مستمر، يجعل مجلس الأمن الدولي ضعيفاً وغير قادرة على اتخاذ القرارات.

ودعا المندوب الصيني جميع الأعضاء إلى دعم مجلس الأمن الدولي من أجل التوحد واتخاذ إجراء قوي.

وشدد على ضرورة إرساء وقف لإطلاق النار في قطاع غزة دون أي شروط مسبقة.

وتابع: "على إسرائيل أن تتخلى عن استخدام القوة، وتتوقف عن انتهاكاتها تجاه دول مثل لبنان وسوريا وإيران".

وأكد أن الصين تشعر بالقلق حيال تمركز القوات الإسرائيلية في قطاع غزة لفترة طويلة.

MENAFN19112024000205011050ID1108900315

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