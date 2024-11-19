قوات الاحتلال تقتحم مراح رباح جنوب بيت لحم
التاريخ
11/19/2024 2:11:25 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
بيت لحم / PNN - اقتحمت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، قرية مراح رباح جنوب بيت لحم.
وافادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مراح رباح وداهمت وفتشت عددا من المنازل عرف من أصحابها، محمد علي احمد الشيخ، وعبد الله حسن الشيخ، وانسحبت دون أن تعتقل أحدا من المواطنين.
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