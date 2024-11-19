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قوات الاحتلال تقتحم مراح رباح جنوب بيت لحم

11/19/2024 2:11:25 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم / PNN - اقتحمت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، قرية مراح رباح جنوب بيت لحم.

وافادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مراح رباح وداهمت وفتشت عددا من المنازل عرف من أصحابها، محمد علي احمد الشيخ، وعبد الله حسن الشيخ، وانسحبت دون أن تعتقل أحدا من المواطنين.

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