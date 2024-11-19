قادة العشرين يدعمون حل الدولتين ويطالبون بوقف الحرب على غزة ولبنان

MENAFN - Palestine News ) ريو دي جانيرو / PNN - عبر زعماء مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى في بيان مشترك صادر عن قمتهم في البرازيل، الإثنين، عن قلقهم البالغ إزاء ما وصفوه بالوضع الإنساني الكارثي في ​​قطاع غزة والتصعيد في لبنان.

وأعلنت دول مجموعة العشرين في البيان أنها "متّحدة في دعم وقف لإطلاق النار" في كل من غزة ولبنان.

وقال قادة الدول العشرين في بيانهم "نحن متحدون في دعم وقف شامل لإطلاق النار في غزة، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2735، وفي لبنان بما يمكّن المواطنين من العودة بأمان إلى منازلهم على جانبي الخط الأزرق" الذي يقوم مقام خط الحدود بين إسرائيل ولبنان.

وأضاف القادة في بيانهم الختامي "إننا وإذ نعرب عن قلقنا العميق إزاء الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة والتصعيد في لبنان فإنّنا نؤكد على الحاجة الملحة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية وتعزيز حماية المدنيّين".

وتابعوا "نحن نسلّط الضوء على المعاناة الإنسانية والآثار السلبية للحرب" في قطاع غزة و"نكرر التزامنا الثابت برؤية حلّ الدولتين الذي تعيش فيه إسرائيل ودولة فلسطينية جنبا إلى جنب بسلام داخل حدود آمنة ومعترف بها، بما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".