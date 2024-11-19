الاحتلال يواصل اقتحام جنين ومخيمها وسط تدمير كبير للبنية التحتية

(MENAFN
- Palestine News Network
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جنين / PNN - واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ الليلة الماضية، اقتحام مدينة جنين ومخميها، وسط تدمير للبنية التحتية وممتلكات المواطنين.
وقالت مراسلة الوكالة الرسمية ، إن عدداً كبيراً من الآليات العسكرية اقتحم المدينة من حاجز الجلمة العسكري، وانتشرت في عدة أحياء وعند مدخل المخيم، وداهمت عدداً من منازل المواطنين وفتشتها.
وأضافت أن جرافات الاحتلال شرعت بتجريف عدد من الشوارع الرئيسية والبنية التحتية في المدينة، فيما دارت مواجهات عنيفة في محيط المخيم.
وأعلنت مديرية التربية والتعليم في جنين عن تحويل الدوام اليوم في مدارس مدينة جنين ومخيمها إلى إلكتروني، جراء استمرار العدوان، وحفاظا على سلامة المعلمين والطلبة.
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