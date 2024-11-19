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الاحتلال يواصل اقتحام جنين ومخيمها وسط تدمير كبير للبنية التحتية

11/19/2024 2:11:23 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين / PNN - واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ الليلة الماضية، اقتحام مدينة جنين ومخميها، وسط تدمير للبنية التحتية وممتلكات المواطنين.

وقالت مراسلة الوكالة الرسمية ، إن عدداً كبيراً من الآليات العسكرية اقتحم المدينة من حاجز الجلمة العسكري، وانتشرت في عدة أحياء وعند مدخل المخيم، وداهمت عدداً من منازل المواطنين وفتشتها.

وأضافت أن جرافات الاحتلال شرعت بتجريف عدد من الشوارع الرئيسية والبنية التحتية في المدينة، فيما دارت مواجهات عنيفة في محيط المخيم.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم في جنين عن تحويل الدوام اليوم في مدارس مدينة جنين ومخيمها إلى إلكتروني، جراء استمرار العدوان، وحفاظا على سلامة المعلمين والطلبة.

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