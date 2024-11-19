الاحتلال يقتحم سالم شرق نابلس ويداهم عددا من المنازل
التاريخ
11/19/2024 2:11:22 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
نابلس / PNN - اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء، قرية سالم شرق نابلس.
وأفادت مصادر أمنية، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت قرية سالم، وداهمت عددا من المنازل فيها، وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها، ولم يبلغ عن اعتقالات.
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