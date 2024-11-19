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رئيس مجلس الشورى يُهنئ أحمد الصفدي بإعادة انتخابه رئيسا لمجلس النواب الأردني

11/19/2024 2:06:22 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بعث علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى برقية تهنئة إلى
أحمد الصفدي رئيس مجلس النواب بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ضمّنها أسمى آيات التهاني وأصدق التبريكات، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا لمجلس النواب الأردني، خلال افتتاح الدورة العادية الأولى للمجلس العشرين.
وأشار رئيس مجلس الشورى إلى أنّ إعادة انتخاب أحمد الصفدي رئيسًا لمجلس النواب الأردني يعكس ما يمتلكه من كفاءة وخبرة برلمانية واسعة، وما يبذله من مساعٍ وجهود متواصلة لتعميق الدور التشريعي المهم الذي يقوم به مجلس الأمة الأردني، داعيًا المولى عزَّ وجل أن يوفقه ويكلل جهوده بالنجاح والتوفيق، ويعينه على حمل الأمانة وأداء الرسالة لما فيه خير وصلاح للمملكة الأردنية الهاشمية وشعبها الشقيق.
وأكد رئيس مجلس الشورى، في برقية التهنئة، الاهتمام بتعميق مسارات التعاون الثنائي، وتنمية العلاقات البرلمانية، والدفع بالعمل التشريعي نحو آفاقٍ أرحب بين مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، وبما يعزز العلاقات الأخوية الراسخة بين المملكتين الشقيقتين وشعبها الكريمين، ويوحد الرؤى والمواقف في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.

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