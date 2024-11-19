رئيس مجلس الشورى يُهنئ أحمد الصفدي بإعادة انتخابه رئيسا لمجلس النواب الأردني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بعث علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى برقية تهنئة إلى
أحمد الصفدي رئيس مجلس النواب بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ضمّنها أسمى آيات التهاني وأصدق التبريكات، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا لمجلس النواب الأردني، خلال افتتاح الدورة العادية الأولى للمجلس العشرين.
وأشار رئيس مجلس الشورى إلى أنّ إعادة انتخاب أحمد الصفدي رئيسًا لمجلس النواب الأردني يعكس ما يمتلكه من كفاءة وخبرة برلمانية واسعة، وما يبذله من مساعٍ وجهود متواصلة لتعميق الدور التشريعي المهم الذي يقوم به مجلس الأمة الأردني، داعيًا المولى عزَّ وجل أن يوفقه ويكلل جهوده بالنجاح والتوفيق، ويعينه على حمل الأمانة وأداء الرسالة لما فيه خير وصلاح للمملكة الأردنية الهاشمية وشعبها الشقيق.
وأكد رئيس مجلس الشورى، في برقية التهنئة، الاهتمام بتعميق مسارات التعاون الثنائي، وتنمية العلاقات البرلمانية، والدفع بالعمل التشريعي نحو آفاقٍ أرحب بين مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، وبما يعزز العلاقات الأخوية الراسخة بين المملكتين الشقيقتين وشعبها الكريمين، ويوحد الرؤى والمواقف في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.
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