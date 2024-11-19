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خالد بن حمد يساند المنتخب في حصته التدريبية قبل مواجهة استراليا

11/19/2024 1:15:26 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) انطلاقا من حرص سموه المستمر على مساندة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، قام سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية، مساء اليوم، بزيارة الحصة التدريبية الأخيرة للمنتخب قبل خوض مباراته أمام استراليا التي ستقام على استاد البحرين الوطني، يوم غد الثلاثاء، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.
كما شهد المران سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة نائب رئيس الاتحاد والدكتور عبدالرحمن عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.
وتابع سموه تدريبات المنتخب ونقل للاعبين تحيات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشئون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة وحث سموه اللاعبين على مضاعفة جهودهم واستغلال عاملي الأرض والجمهور لتجاوز عقبة المنتخب الأسترالي وإكمال ما تبقى من مشوارهم بأفضل صورة للإبقاء على حظوظنا في التأهل للمونديال.
وأكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بأن الشارع الرياضي في البحرين يعول على المنتخب لتقديم أفضل النتائج والعروض في مشواره المونديالي محفزا اللاعبين لبذل المزيد من المستويات لحصد المزيد من النقاط التي تعزز حظوظنا في بلوغ المونديال متمنيا سموه للمنتخب التوفيق والنجاح.

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