خالد بن حمد يساند المنتخب في حصته التدريبية قبل مواجهة استراليا

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- Akhbar Al Khaleej) انطلاقا من حرص سموه المستمر على مساندة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، قام سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية، مساء اليوم، بزيارة الحصة التدريبية الأخيرة للمنتخب قبل خوض مباراته أمام استراليا التي ستقام على استاد البحرين الوطني، يوم غد الثلاثاء، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.
كما شهد المران سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة نائب رئيس الاتحاد والدكتور عبدالرحمن عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.
وتابع سموه تدريبات المنتخب ونقل للاعبين تحيات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشئون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة وحث سموه اللاعبين على مضاعفة جهودهم واستغلال عاملي الأرض والجمهور لتجاوز عقبة المنتخب الأسترالي وإكمال ما تبقى من مشوارهم بأفضل صورة للإبقاء على حظوظنا في التأهل للمونديال.
وأكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بأن الشارع الرياضي في البحرين يعول على المنتخب لتقديم أفضل النتائج والعروض في مشواره المونديالي محفزا اللاعبين لبذل المزيد من المستويات لحصد المزيد من النقاط التي تعزز حظوظنا في بلوغ المونديال متمنيا سموه للمنتخب التوفيق والنجاح.
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